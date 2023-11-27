救護車載臨終病患國道追撞 嘉檢相驗為自然死
嘉義市7旬陳姓婦人病危23日晚上由救護車從台北載返家臨終，行經國1南下台中路段追撞前車，陳婦經送醫後載回家中拔管死亡，嘉檢今天代驗，研判死亡方式為自然死。
警方表示，72歲陳姓婦人因病在台北市的醫院住院手術治療，23日醫院判定心臟衰竭，經家屬討論決定彌留返家，同日晚間民間救護車公司派遣救護車接駁陳婦返回嘉義市住家拔管。
警方指出，救護車於23日晚上10時41分行經國道1號南下台中路段時，疑因未注意車前方狀態，撞擊前方大貨車車尾，車上包含陳婦等5人受傷送醫治療。不過，陳婦到院前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，24日凌晨由另1輛民間救護車載返回嘉義市住家拔管死亡。
警方說，陳婦家屬原本與台北的醫院聯繫，依陳婦返家拔管時間為死亡時間而開立死亡證明書，無須警方介入處理，但家屬昨天通知警方，因後續有訴訟、理賠需求，改報請司法相驗。
嘉義地檢署表示，受台中地檢署囑託代為相驗，檢方今天會同法醫等人相驗，依據醫院病歷、救護車紀錄、檢視遺體外觀，陳婦在離開台北市的醫院時已經因疾病死亡，死亡方式為自然死。
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