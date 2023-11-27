影／三重埔屁孩真凶 不爽路過工地被攔車就打人

新北市三重區大同南路昨晚管制通行刨除柏油，5名年輕人騎機車路過工區時，交管人員擔心太靠近移動中的砂石車，將他們攔下，但被質疑口氣太差引發爭執，2人上前勸阻還被打。警方獲報半小時內查獲5人，依妨害秩序等罪嫌移送法辦。

據了解，大同南路、環河南路口昨晚施工銑刨加鋪柏油，大約10時15分有3輛機車路過時，剛好大型機具和砂石車正在移動作業中，交管人員因此將機車擋下，雙方卻發生口角衝突。

現場的28歲羅姓工程師出面勸阻，竟遭5人圍毆，另1名38歲王姓砂石車司機見狀衝上前制止也被推倒，短暫衝突後5人隨即騎機車逃離。造成羅姓工程師臉部擦挫傷，王姓司機左膝挫傷。