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影／三重埔屁孩真凶 不爽路過工地被攔車就打人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同南路昨晚管制通行刨除柏油，5名年輕人騎機車路過工區時，交管人員擔心太靠近移動中的砂石車，將他們攔下，但被質疑口氣太差引發爭執，2人上前勸阻還被打。警方獲報半小時內查獲5人，依妨害秩序等罪嫌移送法辦。

據了解，大同南路、環河南路口昨晚施工銑刨加鋪柏油，大約10時15分有3輛機車路過時，剛好大型機具和砂石車正在移動作業中，交管人員因此將機車擋下，雙方卻發生口角衝突。

現場的28歲羅姓工程師出面勸阻，竟遭5人圍毆，另1名38歲王姓砂石車司機見狀衝上前制止也被推倒，短暫衝突後5人隨即騎機車逃離。造成羅姓工程師臉部擦挫傷，王姓司機左膝挫傷。

警方獲報到場，調閱監視器以車追人，不到半小時即將21歲林男、22歲龍男、32歲余男、28歲蔡男、27歲張男查緝到案，被毆傷的工程師及司機堅持提告，警詢後將5人依妨害秩序、傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

５人分乘３輛機車路過道路刨除柏油工區，不滿被交管人員攔下，發生口角衝突，後續趕過來勸阻的２人還被打傷。記者林昭彰／翻攝
５人分乘３輛機車路過道路刨除柏油工區，不滿被交管人員攔下，發生口角衝突，後續趕過來勸阻的２人還被打傷。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，不到半小時將涉嫌打人的5名男子查緝到案，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，不到半小時將涉嫌打人的5名男子查緝到案，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

傷害罪 鬥毆

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