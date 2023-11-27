氣尪酗酒勸不聽…新北婦道別離家躲桃園 警尋獲幫勸和

新北市一名51歲陳姓女子和丈夫爭吵負氣離家，警方在桃園大園找到人幫忙解心結。記者周嘉茹／翻攝

新北市一名51歲陳姓女子，昨晚與丈夫發生爭吵後負氣離家，獨自開車外出並傳訊息向丈夫道別，丈夫看見陳女的負面訊息後急忙報警協尋，警方獲報後利用手機定位及路口監視器，循線在桃園市大園區一間速食店裡找到陳女，丈夫得知後立即搭車趕來，兩人在員警的開導勸說下總算言歸於好，並感謝警方的幫忙。

大園警分局昨晚10點多接獲新北市新莊分局轉報，一名陳姓女子傳訊息給丈夫表達負面情緒後便開車離家，恐有尋短念頭，經手機定位顯示陳女的位置在桃園市大園區一帶，請當地派出所立即派員前往協尋。

對此警方獲報後前往搜尋，雖然在路邊發現陳女駕駛的小客車，但車內卻沒有人，員警隨即調閱周邊路口監視器，查看陳女的行走方向，總算在中正東路上的速食店裡發現陳女身影，員警見她心情低落眼角泛淚，趕緊上前關懷。

陳女向警方表示，丈夫患有慢性疾病卻還時常喝醉酒回家，屢勸不聽，這次她一時氣憤離家出走，希望丈夫能好好反省，講到傷心處還默默流淚。而陳女的丈夫接獲通知趕緊搭計程車前來，看到妻子為他這麼傷心，也感到慚愧不已決定戒酒，兩人最後在警方的勸說下和好如初，對於警方的熱心幫忙表示萬分感謝。