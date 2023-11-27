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機車車牌破損上路 騎士辯摔車造成照吞罰單

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南有機車車牌破損仍上路，騎士辯摔車造成，警依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝
台南有機車車牌破損仍上路，騎士辯摔車造成，警依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝

26歲陳姓男子昨晚9點多，騎機車行經台南市南區中華南路、德興路口，被巡邏警員發現機車車牌已經明顯斷裂破損，無法辨識車牌的英文字母，上前攔查。男子辯稱是摔車導致車牌破損，警方今天說，陳未向監理站申請重發，依違反道交條例開罰。

台南市警局第六分局警員，昨晚9點多在南區中華南路、德興路口巡邏查察酒後駕車專案時，眼尖發現1名男子騎乘的機車車牌已經明顯斷裂破損，無法辨識車牌的英文字母。

男騎士對於被警方攔下盤查感到一頭霧水，對於員警詢問，陳稱是因自己摔車導致車牌破損，並非故意損壞，但因車牌號碼是自己特別挑選的且重新補換牌照，就無法領取同樣的號碼，所以才遲未前往監理站更換新牌，不是故意違規。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第14條第2項第1款規定，牌照遺失或破損，不報請公路主管機關補發、換發或重新申請，處汽車所有人3百元以上6百元以下罰鍰，並責令改正、補換牌照或禁止其行駛。

警方表示，車牌可以視同車輛的識別證明，如果機車、汽車車牌因某些非故意原因，導致產生損壞、遺失、斷裂等等問題，請務必盡快到監理站辦理換牌，以免被員警查獲受罰。

監理站

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