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純樸小鎮店家接連遭竊 警追穿「特定跑鞋」慣竊兩周逮人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
台南新化許多社區純樸少有竊案；不過月中陸續有餐飲店家報案錢被偷，竊賊趁深夜附近沒路人，直接破壞門鎖侵入偷錢，因手法雷同，警方研判犯嫌同一人，且近來沒類似案件，應是外地來小偷，追查兩星期昨天終於抓到習慣穿特定跑鞋的鄭姓慣竊，偵訊後依加重竊盜罪函送檢方偵辦，警方呼籲未報案受害店家出面指認。

警方表示，唪口、新化等派出所13日起陸續接到當地店家報案、門窗遭破壞，店裡的錢被偷。警方成立專案小組查緝。在各店家附近擴大調閱監視系統過濾可疑人車，發現一名穿著特定品牌跑鞋男子嫌疑最大。

員警說，經過詳細比對竊嫌特徵追查，研判今年42歲有竊盜、毒品等記錄的鄭姓竊盜慣犯涉案。他心思縝密，作案前都數度徘徊觀察、了解店家作息時間，再趁夜深人靜附近沒人時，持起子等工具破壞店家門鎖及窗戶，偷了錢就騎機車逃逸。

新化分局表示，員警埋伏數日，在鄭嫌永康區租屋處逮捕到案，鄭嫌曾是冰塊送貨司機，這些被偷的店他都有去過，犯嫌見法網難逃坦承犯行，但每次偷數千元不等的贓款已花光。

分局長王智民表示，雖然店家的損失都不大，但案件不分大小，偵查力度不會減輕，呼籲店家於前後門窗出入口應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後應將財物收好，做好防竊措施。

純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
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純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
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純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
純樸小鎮接連店家遭竊，警追穿特定跑鞋慣竊兩周逮人。記者周宗禎／翻攝
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