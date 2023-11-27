高價購買未上市股票 新北男遭詐257萬…新店警逮2車手

新北市52歲鄭姓男子日前接到自稱股票業務員的李男電話，雙方互加LINE聯繫後，李男慫恿鄭男投資尚未在興櫃掛牌之股票，鄭男不疑有他以遠高於市價之價格交付257萬元給李男，但事後認為股價不合理懷疑遭詐騙立即報警。新店警方獲報後要鄭男將對方約出交款，當場逮捕35歲李男及42歲葉男，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住新店區的52歲鄭姓男子，6月時接到自稱在投資公司擔任股票業務員的李男電話，告知關於強檔興櫃股票相關資訊，李男與鄭男互加LINE後開始以話術慫恿鄭男投資尚未在興櫃掛牌之公司。鄭男聽聞後十分心動，陸續以匯款及面交等方式交付257萬餘元予李男購買股票。

鄭男交付款項後雖有實際收受股票，但覺得購買金額遠高於市價十分不合理認為遭到詐騙，且懷疑李男冒用其他投資公司名義兜售股票，日前至新店分局雙城派出所報案提告詐欺。