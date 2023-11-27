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網路賣家遭詐案激增 中市警1個月受理15件

中央社／ 台中27日電

台中市警察局第四分局攜手臉書銷售美妝網紅「MY管管」（中）進行反詐騙宣導直播活動，宣導各式「網路購物詐騙」型態及防制方法。（警方提供） 中央社
台中市警察局第四分局攜手臉書銷售美妝網紅「MY管管」（中）進行反詐騙宣導直播活動，宣導各式「網路購物詐騙」型態及防制方法。（警方提供） 中央社

過去網路買家被騙案頻傳，台中市警察局第四分局今天表示，近期卻是網路賣家被騙案激增，10月份受理37件網路購物詐騙案，其中網路賣家遭詐就有15件，籲賣家小心假買家。

宅經濟盛行，為了實現自己當老闆的夢想，不少民眾投入網路賣家行列，第四分局日前接獲網路賣家廖姓男子報案指稱，於全家「好賣+」販賣氣炸鍋，接到買家欲購買訊息。

警方表示，這名買家誆稱因賣場無簽訂金融協定無法完成交易，另提供假的全家「好賣+」客服line，要求廖姓賣家聯繫客服處理，客服以須先匯款保證金開通交易後，再將匯款金額返還為由，詐取新台幣57萬元，廖男沒想到生意沒做成還先賠本。

警方也發現有蝦皮拍賣網路賣家，接獲自稱蝦皮客服電商業者透過訊息稱要協助賣家處理資金流問題，隨後接到假冒中國信託專員來電，指稱要簽署安全協議，才能在此賣場交易為由，誘騙賣家匯款15萬8000元至指定帳戶。

第四分局統計10月份共受理155件詐欺案，其中網路購物詐騙案有37件，受騙金額達180萬元；有別過去以網路買家受騙類型較多，近期卻是賣家被騙案激增，37件網路詐騙案中賣家被騙案就有15件，籲請民眾網路從事買賣行為時，小心不要上當。

第四分局也因此與臉書（Facebook）銷售美妝網紅「MY管管」攜手進行反詐騙宣導直播活動，直播節目中除了宣導各式「網路購物詐騙」型態及防制方法，也提醒民眾詐騙集團假冒買家，以「解除分期付款」話術行騙賣家的新手法，並分享自身遭詐騙經驗，藉由血淋淋案例提醒大家一定要管好自己荷包，不要讓詐騙集團有機可乘。

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