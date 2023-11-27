熱水器旁晾曬衣物別靠太近 新北消防局：小心引燃火災

示意圖。消防局提醒，瓦斯熱水器要遠離易燃物品。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影 新北市政府消防局今天表示，日前某公寓火警，經警消前往灌救時發現，起火原因竟是熱水器旁晾曬衣物靠太近，進而引燃衣物險釀傷亡。消防局提醒民眾熱水器要遠離易燃物品。

消防局發布新聞稿表示，某公寓4樓陽台11月23日晚間10時許發生火警，警消迅速到場發現已無火煙，經查看，現場為供移工住宿處。

警消表示，由於熱水器裝置於後陽台往外搭建鐵窗處，當時晾曬了許多衣物，當有人使用熱水器洗澡，竟引燃附近晾曬衣物與冷氣管路，幸好同住移工發現並立即用水撲滅，才未釀傷亡意外。

消防局第5大隊長大隊長鍾世銘表示，瓦斯熱水器安裝位置要注意，要遠離易燃物品，四周圍不可放置易燃物；保持良好通風環境，讓燃燒所產生廢氣能順利排出屋外，假如安裝在室內或密閉式空間，必須裝置強制排氣型熱水器，避免一氧化碳中毒事件發生。