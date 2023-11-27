快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

熱水器旁晾曬衣物別靠太近 新北消防局：小心引燃火災

中央社／ 新北27日電

示意圖。消防局提醒，瓦斯熱水器要遠離易燃物品。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
示意圖。消防局提醒，瓦斯熱水器要遠離易燃物品。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
新北市政府消防局今天表示，日前某公寓火警，經警消前往灌救時發現，起火原因竟是熱水器旁晾曬衣物靠太近，進而引燃衣物險釀傷亡。消防局提醒民眾熱水器要遠離易燃物品。

消防局發布新聞稿表示，某公寓4樓陽台11月23日晚間10時許發生火警，警消迅速到場發現已無火煙，經查看，現場為供移工住宿處。

警消表示，由於熱水器裝置於後陽台往外搭建鐵窗處，當時晾曬了許多衣物，當有人使用熱水器洗澡，竟引燃附近晾曬衣物與冷氣管路，幸好同住移工發現並立即用水撲滅，才未釀傷亡意外。

消防局第5大隊長大隊長鍾世銘表示，瓦斯熱水器安裝位置要注意，要遠離易燃物品，四周圍不可放置易燃物；保持良好通風環境，讓燃燒所產生廢氣能順利排出屋外，假如安裝在室內或密閉式空間，必須裝置強制排氣型熱水器，避免一氧化碳中毒事件發生。

火災

延伸閱讀

汙水後巷千變萬化 新北打造童話及未來等多種主題彩繪

影／錢都吃火鍋「巨鼠從天降」嚇壞民眾 新北衛生局急赴現場稽查

車停巷口引口角…新北男私人土地為由拒停車 「當街掌摑車主」雙雙送辦

行動不便男子疑煮食引發火災 受困屋內全身35%燒傷送醫

相關新聞

遭控放任酒駕騎士搭小黃回家睡覺 高雄警公布真相：有摸引擎

高雄市一名男子昨晨發現一名機車騎士疑酒駕自摔，倒在路邊，報警指騎士搖晃想牽機車，並聞到對方有濃厚酒味，事後警方告知對方沒...

維修費恐百萬…千萬法拉利撞進本田屁股 汽車名嘴嚇到傻眼

高雄岡山區介壽東路與岡燕路口昨天下午3點27分發生車禍，一輛價值千萬的白色法拉利458疑似未注意車前狀況，從後方撞擊前方...

網路賣家遭詐案激增 中市警1個月受理15件

過去網路買家被騙案頻傳，台中市警察局第四分局今天表示，近期卻是網路賣家被騙案激增，10月份受理37件網路購物詐騙案，其中...

氣尪酗酒勸不聽…新北婦道別離家躲桃園 警尋獲幫勸和

新北市一名51歲陳姓女子，昨晚與丈夫發生爭吵後負氣離家，獨自開車外出並傳訊息向丈夫道別，丈夫看見陳女的負面訊息後急忙報警...

熱水器旁晾曬衣物別靠太近 新北消防局：小心引燃火災

新北市政府消防局今天表示，日前某公寓火警，經警消前往灌救時發現，起火原因竟是熱水器旁晾曬衣物靠太近，進而引燃衣物險釀傷亡...

純樸小鎮店家接連遭竊 警追穿「特定跑鞋」慣竊兩周逮人

台南新化許多社區純樸少有竊案；不過月中陸續有餐飲店家報案錢被偷，竊賊趁深夜附近沒路人，直接破壞門鎖侵入偷錢，因手法雷同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。