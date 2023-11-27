快訊

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

同榮登Google 熱搜景點卻不同命！ 北市這兩處店租一漲一跌

高中外師品質落差大 英文口音學生聽不懂 不備課遭投訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維修費恐百萬…千萬法拉利撞進本田屁股 汽車名嘴嚇到傻眼

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

劉姓男子駕駛法拉利458撞向本田休旅車屁股，幸兩方駕駛都未受傷。記者張議晨／翻攝
劉姓男子駕駛法拉利458撞向本田休旅車屁股，幸兩方駕駛都未受傷。記者張議晨／翻攝
高雄岡山區介壽東路與岡燕路口昨天下午3點27分發生車禍，一輛價值千萬的白色法拉利458疑似未注意車前狀況，從後方撞擊前方的本田CRV休旅車，整輛法拉利車頭鏟進CRV車底，所幸兩方駕駛都未受傷，但法拉利車頭受損嚴重，後續維修費恐相當高昂。

知名汽車名嘴Andy老爹昨晚在粉絲頁分享照片，用了多個驚嚇表情發文，引來網友熱烈留言，網友調侃「法拉利淚流滿地」，還有人安慰前車CRV車主「還好是被法拉利撞，而不是撞向法拉利」。

警方調查，事故當時為前車駕駛要穿越路口，後方駕駛法拉利的44歲劉姓車主疑未注意車前狀況撞上，車禍僅造成財損，未有人員傷亡，現已調閱周邊監視器畫面，釐清肇事責任歸屬。

法拉利4582023年最車款新車價約1500萬起跳，有網友從受損位置來看，粗估維修費恐近百萬。

劉姓男子駕駛法拉利458撞向本田休旅車屁股，幸兩方駕駛都未受傷。記者張議晨／翻攝
劉姓男子駕駛法拉利458撞向本田休旅車屁股，幸兩方駕駛都未受傷。記者張議晨／翻攝

法拉利 CRV 本田 車禍

延伸閱讀

5歲童飛出車外「腦震盪」…彰化娃娃車被攔腰撞進農田 全車13人受傷

法拉利宜蘭環市東路自撞 車頭稀巴爛...1人送醫意識清醒

外送員撞上千萬法拉利心都涼了 車主非但不要求賠償還這麼做

影／驚悚撞擊畫面曝光！男子駕法拉利SF90 Stradale宜蘭高速衝撞路燈2人受傷、車頭全爛

相關新聞

遭控放任酒駕騎士搭小黃回家睡覺 高雄警公布真相：有摸引擎

高雄市一名男子昨晨發現一名機車騎士疑酒駕自摔，倒在路邊，報警指騎士搖晃想牽機車，並聞到對方有濃厚酒味，事後警方告知對方沒...

維修費恐百萬…千萬法拉利撞進本田屁股 汽車名嘴嚇到傻眼

高雄岡山區介壽東路與岡燕路口昨天下午3點27分發生車禍，一輛價值千萬的白色法拉利458疑似未注意車前狀況，從後方撞擊前方...

一家三口帳篷內燒炭取暖釀死傷 福壽山農場：非常危險的行為

一家三口昨天在新竹尖石露營，拿炭盆在帳篷內取暖造成死傷不幸，福壽山農場也有露營區，農場今天在粉專呼籲露營者，不要在帳篷內...

母女露營傳悲劇 帳篷內燒炭取暖 1死2傷

桃園四十多歲羅姓婦人，前天帶著年約十三歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜最低溫僅九度，一家人將炭盆拿到帳篷內...

男半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

五十一歲楊姓男子昨天凌晨不明原因坐在台北市中華路二段行人穿越道上，多輛汽機車經過見狀閃避，但三分鐘後仍被一輛左轉賓士車撞...

南投小吃店河豚宴 1死8送醫

南投縣仁愛鄉四十四歲洪姓男子前天收到友人贈送的河豚，做成生魚片、煮成肉湯請八名親友大快朵頤，昨天上午眾人陸續出現嘴巴、手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。