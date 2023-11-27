維修費恐百萬…千萬法拉利撞進本田屁股 汽車名嘴嚇到傻眼

劉姓男子駕駛法拉利458撞向本田休旅車屁股，幸兩方駕駛都未受傷。記者張議晨／翻攝 高雄岡山區介壽東路與岡燕路口昨天下午3點27分發生車禍，一輛價值千萬的白色法拉利458疑似未注意車前狀況，從後方撞擊前方的本田CRV休旅車，整輛法拉利車頭鏟進CRV車底，所幸兩方駕駛都未受傷，但法拉利車頭受損嚴重，後續維修費恐相當高昂。

知名汽車名嘴Andy老爹昨晚在粉絲頁分享照片，用了多個驚嚇表情發文，引來網友熱烈留言，網友調侃「法拉利淚流滿地」，還有人安慰前車CRV車主「還好是被法拉利撞，而不是撞向法拉利」。

警方調查，事故當時為前車駕駛要穿越路口，後方駕駛法拉利的44歲劉姓車主疑未注意車前狀況撞上，車禍僅造成財損，未有人員傷亡，現已調閱周邊監視器畫面，釐清肇事責任歸屬。