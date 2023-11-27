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影／台中南屯鴿舍凌晨起火 賽鴿葬身火窟飼主傻眼

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區鎮和巷一處鐵皮屋在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時已燃燒起火，火勢在今天清晨5時許撲滅，經現場人員透露，該處是飼養賽鴿與雞隻的舍房，火勢還波及農機具、農用貨車、機車等物品，燃燒面積約80平方公尺，但無人員傷亡，詳細起火原因有待火調科後續釐清。

台中市消防局勤指中心在今天凌晨4時54分獲報，南屯區鎮和巷一間鐵皮屋發生火警，應派遣春社消防分隊等單位到場，一共出動10輛、警備車4輛、救護車1輛，消防人員47名，義消16名，前往滅火。

警、消到場時，鐵皮屋已起火燃燒，火勢在今天清晨5時47分撲滅，火災現場左側是1層樓鐵皮建物，右側為鴿舍，有飼養鴿子，燒燬存放的農機具、1輛農用貨車、1輛貨車及1輛機車，燃燒面積約為80平方公尺，幸好現場無人員受困、傷亡，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查釐清。

台中市南屯區鎮和巷一處鴿舍在今天凌晨起火，賽鴿葬身火窟。圖／讀者提供
台中市南屯區鎮和巷一處鴿舍在今天凌晨起火，賽鴿葬身火窟。圖／讀者提供
台中市南屯區鎮和巷一處鴿舍在今天凌晨起火，屋主飼養的賽鴿葬身火窟。圖／讀者提供
台中市南屯區鎮和巷一處鴿舍在今天凌晨起火，屋主飼養的賽鴿葬身火窟。圖／讀者提供

台中市 鴿子 火災

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