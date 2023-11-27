90歲老婦人忘記返家路 警員暖心尋找助返家

高齡陳姓婦人（左)忘記返家路，台南市警二分局長樂所警員陳冠廷（右）熱心協助找到人。記者黃宣翰／翻攝 90歲陳姓老婦昨天傍晚從台南市中西區住處，趁兒子外出購買晚餐之際，獨自一人騎機車外出到加油站加油後，忘記回家的路，漫無目的在市區遊蕩，最後一度騎到北區和緯路。警方接獲報案後調閱監視錄影畫面，約10分鐘後找到她，通知她家人接回家。

台南市警二分局長樂派出所警員陳冠廷、蔡宛晏，昨晚8點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱陳姓老婦下午騎機車外出加油後就未返家，原來90歲陳姓老婦人住在中西區，因年紀大罹患輕微失智症，外出時偶而會忘記如何回家。

昨晚6點多陳姓婦人趁兒子外出購買晚餐之際，獨自一人騎機車外出到加油站加油，陳婦忘記回家路，漫無目的在市區遊蕩，最後一度騎到北區和緯路。由於她已久出2小時未歸，她兒子返家後察覺有異，嘗試打母親電話都未開機，擔心母親安危，於是緊急向警二分局長樂派出所求助。

員警運用監視系統追查老婦行蹤，10分鐘內發現，陳婦最後停留在北區和緯路上，火速趕往現場，經仔細尋找，終於在和緯路發現陳婦坐在機車上不知所措停於路旁休息。家屬接獲通知，見陳婦安然無恙頓時放下心頭大石，十分感謝警方的熱心協助。