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母女露營傳悲劇 帳篷內燒炭取暖 1死2傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝
羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝
桃園四十多歲羅姓婦人，前天帶著年約十三歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜最低溫僅九度，一家人將炭盆拿到帳篷內取暖，結果疑吸入一氧化碳陷入昏迷，昨天下午才被發現，羅姓婦人送醫不治，二名女兒搶救後恢復生命跡象，詳細意外原因，警方正釐清中。

據調查，羅姓婦人和雙胞胎女兒前天到尖石鄉秀巒部落露營，晚間一家三口原本在帳篷外用炭盆生火取暖，但因深夜天氣太冷，將炭盆拿到帳篷內燒炭取暖；其中一名女兒昨中午起床，覺得頭暈昏沉，看到家人還在睡，又繼續睡回籠覺。

露營區老闆昨天早上發現一家人沒起來吃早餐，以為還在休息不方便打擾，直到昨天下午二時許，見一家人仍沒出來活動，也沒出來吃午餐，和其他遊客一起打開帳篷查看，才發現三人疑因一氧化碳中毒全呈現昏迷，立即報案將三人送醫，但羅姓婦人送醫已無生命跡象。

二名女兒經搶救後清醒，不知母親已過世，目前在醫院觀察中，由外公照顧。據二女表示，當時因天氣太冷，才將炭盆拿到帳篷內取暖，雖然一度覺得有疑慮，但沒想到會這麼嚴重。詳細事故原因，警方還在調查釐清。

新竹縣消防局說，冬天使用電熱暖爐、炭盆取暖，或瓦斯器具燒烤、火鍋，都要保持環境通風，切勿在密閉空間使用類似烹煮或取暖工具，以免造成一氧化碳中毒。

一氧化碳中毒 露營區

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