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廂型車疑手煞車未拉妥倒退 婦手擋遭輾斃

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

台南北區實踐街昨天發生一起廂型車翻覆事故，造成67歲方姓女子壓在車下方，送醫不治死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南北區實踐街昨天發生一起廂型車翻覆事故，造成67歲方姓女子壓在車下方，送醫不治死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南六十七歲方姓婦人昨天駕廂型車載三歲孫女返家，停車下車後疑手煞車未拉妥，廂型車突往後退，她擔心孫女還在車上，徒手想擋住車子無效，隨車子沿斜坡下滑約廿公尺，廂型車最後撞到花圃及木板側翻，方婦被壓在車下，救出送醫不治；女童僅胸口疼痛無大礙。確實原因檢方今天相驗釐清。

警方勘查，廂型車手煞車當時只拉一半，應未完全拉好，車內載大批襪子有一定重量，停車的巷弄又是約十五度至廿度斜坡，研判方婦想用手擋滑動的廂型車，不幸發生意外。

台南市消防局救災救護指揮中心昨天上午十一點卅分接獲民眾報案，指北區實踐街一處巷弄有廂型車側翻壓到人；消防局出動人車趕往，先救出車內的三歲女童，女童反映胸口疼痛，被送醫檢查後無大礙，返家休養。

方姓婦人則上半身被壓在廂型車下方，將近一小時後才被救出，雖無明顯外傷，但當場已無生命跡象，經急救後送永康奇美醫院，到院前已明顯死亡，院方宣告搶救無效。

警方調查，方姓婦人是女童阿嬤，昨天駕廂型車載孫女外出後要返家，將車子停在實踐街斜坡巷口，初步研判方婦下車後發現車子在滑動，因擔心孫女還在車上有危險，試圖徒手擋車不成，車子一路順下坡滑動，最後撞上路旁花圃及木板翻車，方婦不幸被壓在車子下方。

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