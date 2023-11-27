男半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

楊姓男子昨天凌晨不明原因坐在斑馬線上，被左轉賓士車輾過卡在車底，救出不治。記者翁至成／翻攝 五十一歲楊姓男子昨天凌晨不明原因坐在台北市中華路二段行人穿越道上，多輛汽機車經過見狀閃避，但三分鐘後仍被一輛左轉賓士車撞上，楊男被壓在車底下廿分鐘，救出送醫不治；肇事徐男供稱根本不知「地上有人」，被依過失致死罪嫌送辦，檢方訊後以五萬元交保，相驗楊男後指示擇期解剖，要釐清確切死因。

警方調查，楊姓男子家住萬華區，但經常不回家，常在南機場夜市和青年公園附近遊蕩，多次因路倒被民眾報案送醫，當地警方對他均熟識。

昨天凌晨三點二十九分，楊男不明原因坐在中華路二段四一六巷口斑馬線上，四十一歲徐男開賓士車從巷口要左轉中華路二段，沒看見直接撞上。

警、消到場見楊男被壓在車底下，用千斤頂花了約廿分鐘協助脫困，楊男因後腦勺鈍挫傷、右胸輾壓傷，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救至昨天凌晨四點五十二分不治。

警方調閱監視器，發現楊男坐在斑馬線上超過三分鐘，曾以臀部著地方式緩慢移動，過程中多輛汽機車經過見狀閃避，有三輛汽車還採Ｓ形才繞過他；徐男疑因左轉時有視線死角撞上。

肇事徐男警詢時說，當時剛送友人回家要開車回中山住處，行經斑馬線緩慢左轉，根本不知地上坐著一個人，他感覺有異就煞車，發現撞到人立刻報案。

楊男家屬說，死者鮮少回家，不清楚他為何半夜坐在斑馬線上；據了解，楊男生前多次因路倒被報警送醫，路倒原因包括酒醉、情緒失控，也曾有幾次被員警發現吸食強力膠。