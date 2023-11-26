快訊

頂大新課綱首屆學生能力「雙峰化」 這類考招管道入學生高分群較少

影／錢都吃火鍋「巨鼠從天降」嚇壞民眾 新北衛生局急赴現場稽查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尖石後山入夜太冷…一家3口露營「燒炭取暖」 竟釀母身亡、兩女兒傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

一家三口露營竟發生憾事！桃園40多歲羅姓媽媽，昨天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因昨晚山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被發現吸入一氧化碳昏迷，送醫後羅母已不治身亡，2女兒送醫搶救後已恢復生命跡象，詳細意外原因，警方正釐清中。

據悉，羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，昨晚入夜後，一家三口原本在帳篷外用炭盆生火取暖，但因深夜天氣實在太冷，於是一家人將炭盆拿到帳篷內燒炭取暖，其中一名女兒今天中午起床後，覺得頭暈昏沉、身體很累，但看到家人還在睡，於是又繼續睡回籠覺。

今天早上露營區老闆發現一家人都沒起來吃早餐，以為一家人還在休息，不好意思打擾，但直到今天下午2時許，露營區老闆發現一家人都沒出來活動，也沒出來吃午餐，於是和其他遊客一起打開帳篷查看，沒想到3人竟疑因一氧化碳中毒呈現昏迷，立即報案將3人送醫，但羅母送醫前已無生命跡象。

2名女兒經搶救後已清醒，不知母親已過世，目前皆在醫院觀察中，並由外公照顧。據2女表示，當時因為天氣太冷，才將炭盆拿到帳篷內取暖，雖然一度覺得有疑慮，但沒想到這麼嚴重，詳細事故原因，警方正調查釐清中。

新竹縣消防局提醒，冬天來臨，使用電、熱暖爐、瓦斯器具以及食用燒烤、火鍋，切記保持居家環境通風，熱水器應由合格技術士安裝，並安裝於室外，以避免一氧化碳中毒。

因昨晚尖石山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將炭盆（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝
因昨晚尖石山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將炭盆（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝
羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝
羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝

露營區 家人 一氧化碳中毒 尖石鄉

延伸閱讀

南投河豚中毒釀1死8傷 毒物醫曝中毒5大症狀、兩部位禁吃

一氧化碳中毒還是吸毒？林口情侶檔家中昏倒送醫 原因待查

露營神器「泡麵裝袋吃」！恆隆行搶進 夢幻品牌7折開賣

導航帶錯路！情侶開車赴營地露營受困山區 桃警即刻救援

相關新聞

影／錢都吃火鍋「巨鼠從天降」嚇壞民眾 新北衛生局急赴現場稽查

天氣轉涼民眾吃火鍋興致高昂，不料有民眾今日在知名火鍋連鎖店錢都板橋雙十店用餐時，有老鼠「從天而降」砸中一旁的菜盤。新北衛...

尖石後山入夜太冷…一家3口露營「燒炭取暖」 竟釀母身亡、兩女兒傷

一家三口露營竟發生憾事！桃園40多歲羅姓媽媽，昨天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因昨晚山區入夜最低...

影／罔顧人命！林口貨車尾「凸出一截鋼筋」 機車騎士撞上慘摔不治

新北市林口區前天清晨有1輛大貨車違規載運超長鋼筋，凸出後車斗一大截，且未懸掛危險標識，開進路旁加油站時，鋼筋懸空幾乎橫占...

山中莊園違規引議…廖先翔家人違建幾乎夷為平地 新北：限改期滿再複查

國民黨立委參選人廖先翔家人山中莊園違建引爭議，在自行拆除下，日前幾乎已夷為平地；地政局對此表示，會等到12月6日限改期限...

無解毒劑！河豚神經毒素「比氰化鈉毒千倍」 食藥署：加熱也無法破壞

南投線仁愛鄉有名44歲民眾，自行烹煮河豚並與8名親友分食，不過8人今天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，洪男則被發現...

汐止鐵皮工寮夜間竄火 民眾急衝派出所報案

新北市汐止區八連路1處鐵皮工寮今天晚間8時許冒出濃煙，附近民眾發現後衝至派出所報案。新北市消防局派遣15輛各式消防車及2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。