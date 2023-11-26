尖石後山入夜太冷…一家3口露營「燒炭取暖」 竟釀母身亡、兩女兒傷

一家三口露營竟發生憾事！桃園40多歲羅姓媽媽，昨天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因昨晚山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被發現吸入一氧化碳昏迷，送醫後羅母已不治身亡，2女兒送醫搶救後已恢復生命跡象，詳細意外原因，警方正釐清中。

據悉，羅母昨天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，昨晚入夜後，一家三口原本在帳篷外用炭盆生火取暖，但因深夜天氣實在太冷，於是一家人將炭盆拿到帳篷內燒炭取暖，其中一名女兒今天中午起床後，覺得頭暈昏沉、身體很累，但看到家人還在睡，於是又繼續睡回籠覺。

今天早上露營區老闆發現一家人都沒起來吃早餐，以為一家人還在休息，不好意思打擾，但直到今天下午2時許，露營區老闆發現一家人都沒出來活動，也沒出來吃午餐，於是和其他遊客一起打開帳篷查看，沒想到3人竟疑因一氧化碳中毒呈現昏迷，立即報案將3人送醫，但羅母送醫前已無生命跡象。

2名女兒經搶救後已清醒，不知母親已過世，目前皆在醫院觀察中，並由外公照顧。據2女表示，當時因為天氣太冷，才將炭盆拿到帳篷內取暖，雖然一度覺得有疑慮，但沒想到這麼嚴重，詳細事故原因，警方正調查釐清中。

新竹縣消防局提醒，冬天來臨，使用電、熱暖爐、瓦斯器具以及食用燒烤、火鍋，切記保持居家環境通風，熱水器應由合格技術士安裝，並安裝於室外，以避免一氧化碳中毒。