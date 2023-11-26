男子雨夜疑違規穿越馬路 2名騎士先後撞上、3人受傷送醫

基隆市譙姓男子昨晚騎機車經過基隆女中旁的東信路，撞上疑違規穿越道路的姜姓男子，後方騎機車的魏姓男子閃避不及也撞上，人車倒地。消防人員將3人送醫，姜男頭部重傷轉送加護病房。譙男和魏男接受警方酒測，數值均為0。事故原因和刑責由警方調查中。

基隆警二分局今天表示，昨晚10點多接獲報案，東信路在基隆女中前發生機車與行人交通事故。消防局也接獲報案，派遣人車分別將譙姓、魏姓騎士和姜姓男子送醫。

員警初步調查，24歲譙男騎普通重型機車沿東信路往信一路市區方向行駛時，疑因深夜下雨視線不佳，撞上前方違規穿越馬路的58歲姜姓男子，波及22歲魏姓騎士。譙男、魏男倒地後，身上有多處擦挫傷，姜男頭部有外傷，傷勢最重。

基隆市警局已完成車禍現場測繪作業，並展開後續處理程序。兩名駕駛人經呼氣酒精測試，無酒精反應，肇事原因待進一步釐清。警方呼籲，行車務必放慢速度並注意路況，如遇交通事故或道路障礙，可撥打110報案，員警將儘速到場處理。

基隆市譙姓男子騎機車行經東信路，撞上疑違規穿越道路的姜姓男子，兩人都受傷送醫，譙男機車受損，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝