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抱孫站家門口竟遭酒駕車撞…嫩嬰被拋飛「顱內出血未脫險」 祖孫皆重傷

中央社／ 嘉義市26日電

葉姓男子昨天深夜酒駕行經嘉義市森林東路時，失控撞到路旁抱著孫子的王姓男子，祖孫重傷送醫，截至今天下午4時，顱內出血的男嬰還未脫險。圖為王男被撞地不起，一旁鄰居抱著頭部流血的男嬰好不心疼。聯合報記者／李宗祐 翻攝
葉姓男子昨天深夜酒駕行經嘉義市森林東路時，失控撞到路旁抱著孫子的王姓男子，祖孫重傷送醫，截至今天下午4時，顱內出血的男嬰還未脫險。圖為王男被撞地不起，一旁鄰居抱著頭部流血的男嬰好不心疼。聯合報記者／李宗祐 翻攝

葉姓男子昨天深夜酒駕行經嘉義市森林東路時，失控撞到路旁抱著孫子的王姓男子，祖孫重傷送醫，葉男酒測值超標，截至今天下午4時，顱內出血的男嬰還未脫險；原因待釐清。

嘉義市消防局於昨天深夜11時7分據報，指林森東路發生一起3人受傷車禍，派遣第二消防大隊東區分隊救護車及救助器材車出勤搶救。

救護人員趕抵，發現是自小客車撞到民眾事故，路旁住戶王姓男子當時抱著8個月大孫子在門口與鄰居聊天，突然左側1輛汽車失控撞過來，根本來不及閃避，且波及路旁其他車輛，男嬰被撞飛至路旁花圃旁，鄰居見狀先救起男嬰並安撫。

救護人員立即將男嬰送醫，檢視王男左大腿閉鎖性骨折，全身多處擦傷、頸椎壓痛，救護人員立即清洗傷口、包紮止血等處置後，均送嘉義基督教醫院急救，肇事的駕駛葉姓男子身體無明顯外傷，因無法表達言語，也一併送醫；後續車禍肇事原因由警方調查。

嘉義市警察局第二分局表示，員警除了在現場處理外，也前往醫院調查，發現駕駛葉男身上有濃濃酒味，經酒測，酒測值達0.9毫克，警訊後，將依公共危險罪嫌函送法辦。

嘉義基督教醫院指出，男嬰顱骨骨折，併顱內出血，經醫療處置後，目前於兒童加護病房治療中，還未脫離險境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 酒測 鄰居 車禍 撞飛 酒駕

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