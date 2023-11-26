快訊

PLG／下半場復活 林書豪「大三元」率新北國王開出5連勝

謝國樑座車違停？ 基隆市警局交通隊：公務行程不舉發

火鍋吃一半險遭加料！新北錢都竟「天降巨鼠」 總公司道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廂型車突滑動翻車…六旬嬤載孫女「下車阻止未果」 遭車壓不治

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區實踐街今天上午11點多發生1輛廂型車翻車，有2人受困。消防人員到場先後救出車內的3歲女童與被壓在車子的67歲方姓老婦人，方姓老婦人在現場失去生命跡象，送醫仍不治；女童胸口疼痛，意識清楚。

這起翻車車禍發生後，傳出有人受困，台南市消防局救災救護中心接獲報案後，馬上派出轄區分隊救助人車前往，先救出車內1名3歲的方姓女童，女童反映其胸口有疼痛情形，就醫檢查無明顯傷勢。

另名遭壓在車子下方的67歲方姓婦人，是該車駕駛、也是女童的阿嬤，消防人員花了近1小時，才把方婦從車下方救出，但方婦已無生命跡象，救護車將方婦及她孫女都送到永康奇美醫院救治，惜方婦到院前已明顯死亡、傷重不治。

警方調查，方姓婦人駕駛廂型車內載孫女，將車子暫停在實踐街39巷口，方婦下車拿東西後欲返回車上時，發現車子向後滑動，方婦試圖阻止未果，車輛順下坡滑動，擦撞到路旁花圃後側翻車，方婦人被壓在車子下方，送醫不治死亡；孫女傷勢不明顯，初步研判是件意外事故。

警方說，這起意外詳細原因調查釐清中，並將報請台南地檢署相驗調查。

台南北區實踐街今天發生一起廂型車翻覆事故，造成67歲方姓女子壓在車下方，送醫不治死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南北區實踐街今天發生一起廂型車翻覆事故，造成67歲方姓女子壓在車下方，送醫不治死亡。記者黃宣翰／翻攝

台南 老婦

延伸閱讀

懶惰飼主用無人機遛狗卻翻車！黃汪「一飛沖天」橫越山脈 網揪出超大破綻

3名越南男台中和平山區搭單軌車翻車傷 1人顱內出血

唱到破音！蘇見信「死了都要愛」走音翻車 畫面網瘋傳

唱到破音！蘇見信「死了都要愛」走音翻車 畫面網瘋傳

相關新聞

火鍋吃一半險遭加料！錢都板橋雙十店竟「天降巨鼠」 總公司道歉

天氣陰雨轉冷適合吃鍋，有網友今天到錢都板橋雙十店消費，卻突然從天花板掉下來一隻大老鼠，嚇得她花容失色，雖然店員緊急將老師...

南投河豚中毒釀1死8傷 毒物醫曝中毒5大症狀、兩部位禁吃

南投縣仁愛鄉今上午傳出河豚中毒事件，44歲洪姓男子昨晚煮食河豚料理，與8名親友分享，沒想到，今上午眾人陸續出現嘴巴、手腳...

男護師把醫院當後宮？公會統計曝男性僅占3% 稀有且「多年輕力壯」

後宮甄環傳寫實版？高雄某公立醫院傳出一名男護理師劈腿院內10名護理師，並要其中4女墮胎，網敲碗到底這名男理師是有多帥？據...

出勤務時和機車騎士撞上…台中車禍女警開顱手術完成 醫院：仍未脫險

台中市太平警分局偵查隊溫姓女偵查員上午騎機車要出勤務時，與賴姓騎士撞上送醫。醫院說，溫女送抵時重度昏迷，屬於右側外傷性顱...

高雄小港漁港竄火！漁船狂冒濃煙 船長室燒成焦黑

高雄小港漁港今下午1時許傳出漁船起火，11噸級CT2漁船被燒到冒出濃煙，高雄港務消防總隊獲報後，與高雄市消防局投入救火，...

南投小吃店老闆開心料理河豚請親友 眾人嘴麻手麻釀1死8傷

南投仁愛今上午傳出食物中毒事件，44歲洪姓男子昨晚煮食河豚料理，與8名親友大啖分享，今上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。