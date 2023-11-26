廂型車突滑動翻車…六旬嬤載孫女「下車阻止未果」 遭車壓不治

台南市北區實踐街今天上午11點多發生1輛廂型車翻車，有2人受困。消防人員到場先後救出車內的3歲女童與被壓在車子的67歲方姓老婦人，方姓老婦人在現場失去生命跡象，送醫仍不治；女童胸口疼痛，意識清楚。

這起翻車車禍發生後，傳出有人受困，台南市消防局救災救護中心接獲報案後，馬上派出轄區分隊救助人車前往，先救出車內1名3歲的方姓女童，女童反映其胸口有疼痛情形，就醫檢查無明顯傷勢。

另名遭壓在車子下方的67歲方姓婦人，是該車駕駛、也是女童的阿嬤，消防人員花了近1小時，才把方婦從車下方救出，但方婦已無生命跡象，救護車將方婦及她孫女都送到永康奇美醫院救治，惜方婦到院前已明顯死亡、傷重不治。

警方調查，方姓婦人駕駛廂型車內載孫女，將車子暫停在實踐街39巷口，方婦下車拿東西後欲返回車上時，發現車子向後滑動，方婦試圖阻止未果，車輛順下坡滑動，擦撞到路旁花圃後側翻車，方婦人被壓在車子下方，送醫不治死亡；孫女傷勢不明顯，初步研判是件意外事故。

警方說，這起意外詳細原因調查釐清中，並將報請台南地檢署相驗調查。