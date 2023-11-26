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車停巷口引口角…新北男私人土地為由拒停車 「當街掌摑車主」雙雙送辦
新北市40歲李姓男子昨天晚間開車返回新店區住處欲停車時，66歲盧姓男子以該處為私人土地為由不讓李男停車，2人因而發生口角。爭吵過程中盧男認為遭李男辱罵，一時氣憤竟朝李男臉部、頭部出拳痛毆。附近民眾發現立即警。新店警方到場後雙方堅持互控，警方訊後將李男及盧男分依妨害名譽及傷害罪嫌送辦。
據了解，住在新店區永業路的李男昨天晚間8時許開車返家，準備將車停在永業路31巷口。此時住在附近的盧男上前向李男表示該處為私人土地，不讓李男停車還欲驅趕他離開，李男則反嗆該處是消防通道屬於公有道路，任何人都可以停車，雙方因此發生口角衝突。
過程中盧男認為遭到李男辱罵，憤而抓住李男領口，並不斷揮拳攻擊李男臉部及頭部，李男當下不斷掙扎反抗，痛得大喊快點報警。警方趕抵現場時雙方已無衝突，但仍怒氣未消堅持要提告。警方隨即將2人帶回派出所，詢後將李男依妨害名譽送辦，盧男則依傷害罪嫌送辦。
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