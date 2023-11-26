南投河豚中毒釀1死8傷 毒物醫曝中毒5大症狀、兩部位禁吃

南投縣仁愛鄉今上午傳出河豚中毒事件，44歲洪姓男子昨晚煮食河豚料理，與8名親友分享，沒想到，今上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，要找洪男一同就醫，卻發現他倒地失去意識，通報119，警消到場確認已死亡，已報請檢警相驗，此河豚中毒事件引發1死8傷。

「食用河豚料理，應到專門料理河豚的店家，切記不可自行料理。」台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，料理河豚必須取得專業證照，但目前國內沒有相關考試認證，許多料理師傅都是到日本學習、取得證照，但日本河豚與在台灣的河豚還是不同，提醒民眾食用河豚料理時，一定要提高警覺。

楊振昌表示，河豚的卵巢、肝臟為有毒部位，但如栗色河豚是連肉都有劇毒，但栗色河豚與無毒的黑鯖河豚，一般人常會誤認，造成誤食引起中毒事件；以往觀察，河豚中毒事件，多發生在每年10至12月，此時為河豚交配期，以及隔年3至4月的產卵期，河豚在這兩段時間，可以說是「最毒時期」，這可能是河豚為了下一代繁衍的保護機制。

河豚含有的毒素為神經毒素，主要是阻礙體內鈉離子通道，影響神經肌肉傳導，一旦中毒會引發下行性神經麻痺，嚴重時更會死亡。據台北榮總統計，河豚中毒死亡率約為14%。

何謂下行性麻痺？楊振昌表示，也就是麻痹症狀，從頭開始一路往下，如食用河豚中毒症狀，為先出現眼睛睜不開、嘴巴麻、舌頭麻、說話不清楚，接著是手腳麻痺，最後是呼吸肌肉麻痺，造成無法呼吸，缺氧死亡。「最麻煩的是，河豚的神經毒素，即使經加熱烹煮都不會被破壞，且目前沒有解毒劑。」

楊振昌指出，當食用河豚後，若出現眼睛睜不開、嘴巴麻、舌頭麻、說話不清楚等中毒症狀，約在食用後2小時開始出現，而6小時後出現手腳麻痺等症狀，提醒2至6小時內要盡速就醫。

楊振昌提醒，河豚中毒後，如果出現呼吸困難，此時若已送醫，經由緊急插管治療，約24小時後，中毒症狀都可緩解，一旦超過6小時或延誤送醫，一切恐已來不及了。