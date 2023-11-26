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男護師把醫院當後宮？公會統計曝男性僅占3% 稀有且「多年輕力壯」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

後宮甄環傳寫實版？高雄某公立醫院傳出一名男護理師劈腿院內10名護理師，並要其中4女墮胎，網敲碗到底這名男理師是有多帥？據高雄市護理師公會統計，在高雄執業的1萬5906名護理師中，僅約3%、494位是男性，平均年齡29.98歲，非但稀有、且多是年輕力壯的「小鮮肉」。

有網友在臉書社團「靠北護理師」PO文，指有人男護理師，在所屬公立醫院大搞男女關係，劈腿10名護理師，其中4人懷孕了，男護理師不負責任，卻要「女方們」墮胎，網友群起炸鍋，罵這名男護理師是渣男，更有許多網友好奇他到底是長得有多帥？

這名男護理師長得有多帥見人見智，但他絕對是在女人窩裡生存的男性。根據高雄市護理師公會最新資料，在高市登記執業的護理師共1萬5906名，其中約97%是女性，有1萬5412人，男性僅約3%、494人。

而這494名男護理師平均年齡僅29.98歲，遠較女護理師均齡的38.83歲年輕，要說這群男護理師是年輕「小鮮肉」，一點都不為過。

一名醫院護理界主管表示，男護理師多是被安排在急診或精神科病房，因為男生先天比女性力氣大，較能因應突發肢體與暴力的情況，「有苦力差活，多是叫他們做。」

至於「萬綠叢中一點紅」的男護理師是否如後宮甄環傳般，造成女護理師們間爭風吃醋、勾心鬥角？這名主管表示，「還好吧！」、「我比較常聽說年輕男醫師受歡迎，沒聽說過男護理師也這樣（受歡迎）。」

男護理師劈腿10名女護理師，引發網友熱議，有網友說，「求男生長相」、「想知道多帥」、「想知道有多帥＋1」」、「護理師能玩成這樣，好想知道到底多帥」、「超猛，強而有力的精子欸」、「有帥到可以這樣子嗎」、「無敵好奇渣渣長什麼樣，帥到讓這麼多人淪陷？敲碗帥照」、「帥成怎樣，可以這麼多人被騙」。

高雄傳出有公立醫院男護理師劈腿10名護理師。圖中人物無關文中人物。圖／本報系資料照片
高雄傳出有公立醫院男護理師劈腿10名護理師。圖中人物無關文中人物。圖／本報系資料照片

高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網，其中一名女主角疑似已婚。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網，其中一名女主角疑似已婚。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網，其中一名女主角疑似已婚。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網，其中一名女主角疑似已婚。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師
高雄一名男性護理師傳劈腿10女還逼墮胎，對話遭PO上網。圖／翻攝自臉書社團靠北護理師

護理師 墮胎 多人 醫師

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