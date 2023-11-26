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新北單身女老師陷愛河 匯240萬虛擬幣夢醒方知被騙

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區51歲孫姓女老師日前在臉書上認識1名男子，雙方互通訊息後孫女被對方風趣談吐吸引陷入愛河，互相以老公、老婆互稱。炸團見孫女上鉤於是慫恿她投資虛擬貨幣，孫女不疑有他投入240萬元後發現無法提領獲利方知受騙憤而報警，並配合警方將出面取款的吳男車手逮捕，詢後依詐欺洗錢罪嫌送辦。

據了解，從事教職的孫姓女子8月中滑臉書時，發現有1名陌生男子加她好友，單身的孫女與對方開始互通訊息後，被對方的風趣談吐吸引頓時陷入愛河，於是卸下心防談起網路戀愛，雙方這3個月來也互相以老公、老婆互稱。

孫女在交談過程中得知對方從事泰達幣投資，深陷愛河的孫女在對方慫恿下陸續交付240萬元投資虛擬貨幣。不料日前孫女要提領獲利時竟發現無法登入帳號，經詢問後對方表示需再投入169萬元保證金才能領出獲利，否則帳戶將會被凍結並送金管會監管。

孫女驚覺事態嚴重趕緊至派出所詢問，經警方告知後才驚覺遭到詐騙，昨天與警方配合將計就計，以要繳交保證金為由相約在住處取款。新店警方也到孫女住處埋伏，見48歲吳姓車手前來孫女住處取款時當場將其逮捕，查扣36萬元現金、買賣合約及點鈔機等證物。吳男辯稱是依公司只是前來取款並無詐騙，警方詢後將吳男依詐欺及洗錢罪嫌移送法辦。

警方將吳姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將吳姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝

警方起出詐騙集團出示的買賣合約。記者黃子騰／翻攝
警方起出詐騙集團出示的買賣合約。記者黃子騰／翻攝

車手 詐騙 詐欺 單身 洗錢 泰達幣

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