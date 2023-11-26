快訊

男護理師劈腿10女訊息曝光 「先生要來接我」證明其中有人妻

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃警強力執行靜桃專案 通緝男警察面前囂張闖紅燈慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市強力執行「靜桃專案」，希望能還給民眾寧靜的生活品質，桃園警分局11月攔查69輛車，共43輛排氣管噪音超標。近日員警在路邊攔檢噪音車，看到一輛小客車當面闖紅燈左轉，經警方攔檢意外發現駕駛被通緝，全案依法解送歸案。

為杜絕噪音車擾民，桃園市將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3千元至3萬元罰鍰，桃園警方利用線上勤務加強拍照通報，並持續與環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務。環保局的聲音照相科技執法設備，也將從12組，再增加15組，年底前共有27組，多管齊下來維護環境安寧。

近日桃園警分局員警執行噪音車攔檢勤務，昨晚8點40分在八德區中華路發現一名機車騎士(闖紅燈，及一名小客車駕駛紅燈左轉，立即分頭攔檢，結果34歲小客車黃姓駕駛向員警解釋是等路口變燈左轉，員警卻發現他因涉及侵占案件遭發布通緝中，立即呼叫支援將其逮捕，全案依法解送歸案。

桃園警分局11月在桃園市桃園區大有國中、同德國中、經國環保公園等地點共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，共攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。警方呼籲，汽機車駕駛人切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免荷包失血。

桃園警方在路邊攔檢噪音車，一輛小客車當著警察面前闖紅燈左轉，經警方攔檢意外發現駕駛被通緝。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方在路邊攔檢噪音車，一輛小客車當著警察面前闖紅燈左轉，經警方攔檢意外發現駕駛被通緝。記者周嘉茹／翻攝
桃園市已將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」。記者周嘉茹／翻攝
桃園市已將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局11月共攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超標。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局11月共攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超標。記者周嘉茹／翻攝

桃園 噪音 通緝

延伸閱讀

北市男騎電動滑板車闖紅燈遭撞 警發現他酒駕...上銬逮捕、扣車開罰

騎機車闖紅燈下一秒被警攔 高雄騎士慘接罰單還被上銬

影／闖紅燈拒檢 新北女控警過肩摔致傷！海山警回應了

高雄輕軌1日2撞！早上老翁闖紅燈撞車 晚間又有騎士闖禍

相關新聞

南投小吃店老闆開心料理河豚請親友 眾人嘴麻手麻釀1死8傷

南投仁愛今上午傳出食物中毒事件，44歲洪姓男子昨晚煮食河豚料理，與8名親友大啖分享，今上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力...

出勤務時和機車騎士撞上…台中車禍女警開顱手術完成 醫院：仍未脫險

台中市太平警分局偵查隊溫姓女偵查員上午騎機車要出勤務時，與賴姓騎士撞上送醫。醫院說，溫女送抵時重度昏迷，屬於右側外傷性顱...

飛來橫禍！門口抱孫閒聊遇酒駕車失控 8月男嬰遭撞拋飛送醫

嘉義市有名男子抱著8個月大剛出生不久的孫兒在門口和鄰居聊天，沒想到突然有輛自小客車失控朝他衝撞過來，懷裡的男嬰被拋飛到路...

憑駝背身影咬定仇人連犯2件竊案 法官這原因判無罪

新竹李姓男子去年遭人指控連續犯下2件各價值近5萬的貨車觸媒轉換器竊案，法官審理時發現，檢警所提供的監視錄影畫面，無法看出...

新北單身女老師陷愛河 匯240萬虛擬幣夢醒方知被騙

新北市中和區51歲孫姓女老師日前在臉書上認識1名男子，雙方互通訊息後孫女被對方風趣談吐吸引陷入愛河，互相以老公、老婆互稱...

台中女警趕赴勤務 才出警分局大門就車禍 頭部受重創手術中

台中市太平警分局偵查隊溫姓女偵查員上午騎機車要出勤務時，未料才一出警分局大門，要左轉匯入車道時，與左向騎機車直行的賴姓騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。