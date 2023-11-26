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桃警強力執行靜桃專案 通緝男警察面前囂張闖紅燈慘了
桃園市強力執行「靜桃專案」，希望能還給民眾寧靜的生活品質，桃園警分局11月攔查69輛車，共43輛排氣管噪音超標。近日員警在路邊攔檢噪音車，看到一輛小客車當面闖紅燈左轉，經警方攔檢意外發現駕駛被通緝，全案依法解送歸案。
為杜絕噪音車擾民，桃園市將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3千元至3萬元罰鍰，桃園警方利用線上勤務加強拍照通報，並持續與環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務。環保局的聲音照相科技執法設備，也將從12組，再增加15組，年底前共有27組，多管齊下來維護環境安寧。
近日桃園警分局員警執行噪音車攔檢勤務，昨晚8點40分在八德區中華路發現一名機車騎士(闖紅燈，及一名小客車駕駛紅燈左轉，立即分頭攔檢，結果34歲小客車黃姓駕駛向員警解釋是等路口變燈左轉，員警卻發現他因涉及侵占案件遭發布通緝中，立即呼叫支援將其逮捕，全案依法解送歸案。
桃園警分局11月在桃園市桃園區大有國中、同德國中、經國環保公園等地點共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，共攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。警方呼籲，汽機車駕駛人切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免荷包失血。
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