桃警強力執行靜桃專案 通緝男警察面前囂張闖紅燈慘了

桃園市強力執行「靜桃專案」，希望能還給民眾寧靜的生活品質，桃園警分局11月攔查69輛車，共43輛排氣管噪音超標。近日員警在路邊攔檢噪音車，看到一輛小客車當面闖紅燈左轉，經警方攔檢意外發現駕駛被通緝，全案依法解送歸案。

為杜絕噪音車擾民，桃園市將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3千元至3萬元罰鍰，桃園警方利用線上勤務加強拍照通報，並持續與環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務。環保局的聲音照相科技執法設備，也將從12組，再增加15組，年底前共有27組，多管齊下來維護環境安寧。

近日桃園警分局員警執行噪音車攔檢勤務，昨晚8點40分在八德區中華路發現一名機車騎士(闖紅燈，及一名小客車駕駛紅燈左轉，立即分頭攔檢，結果34歲小客車黃姓駕駛向員警解釋是等路口變燈左轉，員警卻發現他因涉及侵占案件遭發布通緝中，立即呼叫支援將其逮捕，全案依法解送歸案。