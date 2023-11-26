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男護理師傳將醫院當後宮連劈10人4墮胎 高市衛生局要醫院徹查

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄一間專科醫院驚爆疑似有男護理師，在院內劈腿10名護理師，其中4人懷孕，男護理師卻要「女方」墮胎，消息被PO網，引發熱議，高市衛生局今下午發出新聞稿，已令醫院徹查，並釐清是否涉及違法。

爆料者在臉書社團「靠北護理師」PO文，表示該位男護理師在院內劈腿10女護理師，靠著外表與三寸不爛之舌，在院內劈腿多名同院的女護理師，並進行無套性行為，但女方懷孕後，就不負責，要求對方墮胎，至少有4人懷孕。

高市衛生局今下午表示，有關網路刊載高雄某公立精神醫院男護理師疑劈腿事件，本局在接獲院方通報後即請院方立即調查了解實情並啟動員工關懷機制，必要時提供必要之法務協助。目前正釐清兩造是否涉及違法或相關規定。

爆料者貼出疑似劈腿男護理師與女護理師的對話，男方甚至要求女方拿掉孩子。圖／翻攝臉書社團靠北護理師
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高市衛生局下令徹查男護理師劈腿十女傳聞，釐清是否涉不法。記者吳慧芬／攝影
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護理師 衛生局 懷孕

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