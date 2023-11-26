男護理師傳將醫院當後宮連劈10人4墮胎 高市衛生局要醫院徹查

高雄一間專科醫院驚爆疑似有男護理師，在院內劈腿10名護理師，其中4人懷孕，男護理師卻要「女方」墮胎，消息被PO網，引發熱議，高市衛生局今下午發出新聞稿，已令醫院徹查，並釐清是否涉及違法。

爆料者在臉書社團「靠北護理師」PO文，表示該位男護理師在院內劈腿10女護理師，靠著外表與三寸不爛之舌，在院內劈腿多名同院的女護理師，並進行無套性行為，但女方懷孕後，就不負責，要求對方墮胎，至少有4人懷孕。