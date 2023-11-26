飛來橫禍！門口抱孫閒聊遇酒駕車失控 8月男嬰遭撞拋飛送醫

嘉義市有名男子抱著8個月大剛出生不久的孫兒在門口和鄰居聊天，沒想到突然有輛自小客車失控朝他衝撞過來，懷裡的男嬰被拋飛到路旁花圃，鄰居趕忙救起安撫；嘉義市消防局據報趕到現場，協助傷者送醫，男子大腿骨折、男嬰顱骨骨折、腦出血，目前於加護病房持續觀察中。肇事駕駛酒測超標，肇事責任由警方調查中。

昨天深夜11點多，年約51歲王姓男子抱著剛出生8個多月的孫子在門口和鄰居聊天，突然間有輛白色自小客車失控朝向他直接衝撞過來，他避無可避被撞上，懷裡的孫兒也被拋飛掉到路旁花圃哇哇大哭，鄰居見狀趕快小心翼翼抱起嬰兒安撫，嬰兒頭部流血令人心疼，王男則倒地不起，附近居民前來關切，見狀紛紛大罵肇事的自小客車駕駛葉男。

嘉義市消防局據報人車趕到現場，協助王男、葉男及男嬰就醫，王男肢體擦傷，紅腫淤血，左大腿變形疑閉鎖性骨折。年約24歲駕駛葉男沒有明顯外傷。男嬰顱骨骨折，併顱內出血經醫療處置後，目前於兒童加護病房治療中。

警方調查，自小客車駕駛葉男由林森東路東向西行駛，行經這路段時，先衝撞路邊停放的1輛轎車後再衝向路旁抱著嬰兒的王男，王男、嬰兒遭受波及，又撞到路旁1輛機車才停下來，經查葉男酒測超標，警方依公共危險罪嫌函送法辦。。