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南投小吃店老闆開心料理河豚請親友 眾人嘴麻手麻釀1死8傷
南投仁愛今上午傳出食物中毒事件，44歲洪姓男子昨晚煮食河豚料理，與8名親友大啖分享，今上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，要找洪男一同就醫卻發現他倒地失去意識，通報119，警消到場確認已死亡，已報請檢警相驗。
據了解，洪男在仁愛清境地區開小吃店，因日前收到友人贈送河豚，昨晚便下廚自行料理煮成河豚火鍋、生魚片等，並邀請8名在地居民及親友大啖共享，9人聚餐結束後各自離去，未料今天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀。
昨晚與洪男一同食用河豚的楊姓男子因為今早身體不適，詢問謝姓、鄭姓男子後發現有類似症狀，懷疑可能是食物中毒，因此3人一起前往洪男住處要關心詢問，未料到洪男住處時發現他倒臥地上，明顯失去意識，趕緊報警並向119求援。
南投消防局表示，今上午9時許獲報仁愛博望巷有民眾疑似食物中毒，當下調遣仁愛、中心碑等消防分隊馳援，到場時，其中一名男子明顯死亡，因此先將1男1女送往埔里榮民醫院治療，2人由當地衛生所救護車載送，另外4人自行就醫。
南投縣衛生局獲報發生食物中毒事件後，立刻派員到場處理，衛生局長陳南松說，該局已採集食物等檢體，將進一步化驗，而8位疑似中毒民眾經治療後無生命危險，目前留院觀察中。警方將持續調查，也已報請檢察官、法醫相驗確認死因。
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