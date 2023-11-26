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砂石車超載拒絕過磅 跑1趟車被蘆洲警罰款超過30萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1輛曳引砂石車日前滿載營建剩餘土石，從淡水出發行經八里區，在台北港外被警方攔檢但拒絕過磅，後經強制過磅再逐項檢視違規樣態，發現司機拿別人的土方運送證明跑車。最後依拒絕過磅、超載、未依規定覆網等違規事實開罰，估計這1趟車將被罰款超過30萬元。

蘆洲警分局24日在商港路執行交通稽查，發現1輛砂石車行進速度緩慢，且輪胎被重壓扁平疑似超載，攔下要求至附近地磅站過磅，但被26歲姜姓司機拒絕。警方於是取來「移動式地磅秤」依法強制過磅，果然發現超載，當場禁止通行。

員警接著逐項檢視違規，姜姓司機雖然持有土方證明，聲稱從淡水出發準備載到林口的土石方資源堆置場回收，但卻拿其他司機的運送通行證在跑車，而且未依規定更換行車記錄器紙卡、覆蓋防塵網。

最後當場被舉發3張交通違規罰單，其中拒絕過磅重罰9萬元、違反裝載砂石專用車廂使用規定及未更換行車記錄紙卡，最高可罰2萬4千元，超載更是依實際超運數量累進開罰，加上未攜帶有效土方運送證明，函請環保局依廢棄物清理法告發，估計罰款總額超過30萬元。超載的廢棄土石，當場責令另外派車來分裝，合乎車輛核定的總重量才准放行上路。

蘆洲警分局表示，大型車輛超載易造成路面毀損甚至釀成嚴重交通事故，是警方稽查重點，今年迄今取締大型車違規包括闖紅燈201件、超速97件、超載36件、號牌汙穢139件、貨物滲漏53件、行駛管制區112件、酒駕4件及其他違規樣態，共計1743件，罰款總額超過200萬元，呼籲駕駛人遵守交通規則、勿存僥倖心態挑戰警方嚴正執法態度。

姜姓司機（中）沒有合法運送證明，超載營建剩餘土石還拒絕過磅，並被查出許多交通違規，當場被禁止通行並開罰，尷尬頻頻抓頭。記者林昭彰／翻攝
姜姓司機（中）沒有合法運送證明，超載營建剩餘土石還拒絕過磅，並被查出許多交通違規，當場被禁止通行並開罰，尷尬頻頻抓頭。記者林昭彰／翻攝
姜姓司機因拒絕過磅、超載、未依規定覆網等多項違規被開罰，警方估計他跑這1趟車將被罰款超過30萬元。記者林昭彰／翻攝
姜姓司機因拒絕過磅、超載、未依規定覆網等多項違規被開罰，警方估計他跑這1趟車將被罰款超過30萬元。記者林昭彰／翻攝
姜姓司機因拒絕過磅、超載、未依規定更換行車記錄紙卡等多項違規被開罰，警方估計他跑這1趟車將被罰款超過30萬元。記者林昭彰／翻攝
姜姓司機因拒絕過磅、超載、未依規定更換行車記錄紙卡等多項違規被開罰，警方估計他跑這1趟車將被罰款超過30萬元。記者林昭彰／翻攝
這輛砂石車行進速度緩慢且輪胎重壓扁平，被警方質疑超載攔下，但姜姓司機拒絕過磅，後來被查出多項交通違規。記者林昭彰／翻攝
這輛砂石車行進速度緩慢且輪胎重壓扁平，被警方質疑超載攔下，但姜姓司機拒絕過磅，後來被查出多項交通違規。記者林昭彰／翻攝

砂石 淡水

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