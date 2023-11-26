地上散置碎玻璃害刺傷 板橋火車站2街友互毆遭法辦

新北市板橋火車站昨天發生流血衝突！33歲張姓街友昨天晚間走到地下一樓置物櫃附近時，左腳突然踩到碎玻璃當場濺血，張男懷疑是同為街友的55歲宋男所丟，氣得找宋男理論，2人因而發生爭執進而互毆。鐵路警察獲報趕抵將2人分開，受傷的張姓男子送醫治療後已無大礙，警方詢後將2人依社維法送辦。

據了解，受傷的33歲張姓男子與55歲宋姓男子都住在板橋火車站內，2人彼此相識，都是被轄區警方所列管的街友。昨天日晚間7時許張男遊蕩到火車站地下一樓西側置物櫃附近時，疑因未注意地上狀況，左腳遭尖銳碎玻璃刺傷當場血流如注。張男忍痛查看後發現是碎掉的酒瓶，懷疑是宋姓街友丟擲的，氣得去找宋男理論。

張男找到宋男後怒嗆宋男亂丟酒瓶導致自己受傷，宋男不甘示弱回嗆與自己無關，2人一言不合越吵越烈進而爆發肢體衝突。因張男左腳還留著血導致地上滿是血跡，路過旅客見狀嚇壞趕緊報警。