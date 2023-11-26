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基隆市長座車違停？ 警：執行公務未違規 綠議員：特權

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市民進黨籍市議員張之豪在臉書，出示基隆市長謝國樑座車停在義一路紅線路段，貼文「您又違規停車了」。市警局今天表示，市長公務車臨停有開啟「藍紅警示燈號」，代表正在執行公務，依規定不予舉發。張之豪回應，可以理解市長有特權，但民眾在意的是為何要展現特權。

張之豪今年7月間曾在臉書上傳市民提供的影片，指謝國樑市區住處有2輛車違停，1輛停在騎樓，1輛停在人行道洗車。謝國樑事後道歉，指家人把車停在人行道完全不對，並告知公務車司機不能再犯錯。

張之豪昨天在上傳市民提供的影片到臉書，畫面顯示謝國樑的公務車24日傍晚違規停在義一路一間幼兒園前紅線線路段，貼文「您又違規停車了」，指這段影片是謝的座車最新違規證明，「我建議您每次違規停車後，繳納罰單的紀錄可以公開給市民看，否則難以服眾。」

市警局交通隊長張豫立表示，市民檢舉公車車違停地點是義一路87號前，時間是24日下午5點29分，屬市長執行公務行程，且有明確開啟「藍紅警示燈號」，依照道路交通安全規則規定，正在執行公務車輛臨時停車及停車地點不受限制，因此不予舉發。

張之豪說，他並不是「檢舉達人」，也不會整天跟著謝國樑看他有沒有違規停車。平時民眾在市區停車困難，很容易被警方取締，所以有人看到市長的車大辣辣的在紅線違停，自然會產生相對剝奪感。市長座車執行公務雖然可以這樣停，但司機也可以在附近繞個兩圈，或停在附近。

張之豪認為，謝國樑現在可以用有閃燈、未違規來解釋，但民眾聽在耳裡就會覺得，「你市長、你特權，你就繼續拗吧。」

基隆市長謝國樑的座車停在義一路紅線路段，民進黨市議員張之豪在臉書貼文「您又違規停車了」。警方今天表示，公務車有開啟「藍紅警示燈號」，執行公務未違規，不予舉發。圖／張之豪提供
基隆市長謝國樑的座車停在義一路紅線路段，民進黨市議員張之豪在臉書貼文「您又違規停車了」。警方今天表示，公務車有開啟「藍紅警示燈號」，執行公務未違規，不予舉發。圖／張之豪提供
基隆市長謝國樑的座車停在義一路紅線路段，民進黨市議員張之豪在臉書貼文「您又違規停車了」。警方今天表示，公務車有開啟「藍紅警示燈號」，執行公務未違規，不予舉發。圖／張之豪提供
基隆市長謝國樑的座車停在義一路紅線路段，民進黨市議員張之豪在臉書貼文「您又違規停車了」。警方今天表示，公務車有開啟「藍紅警示燈號」，執行公務未違規，不予舉發。圖／張之豪提供

謝國樑 張之豪 人行道

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