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桃園清晨電動車火警 恐怖火勢竄1樓高…12輛車慘燒毀

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區今晨發生一起火燒車火警，一處店門口外停放數輛電動機車，不明原因突然起火，隨即引發猛烈火勢，甚至向上及向外延燒，嚇壞附近店家住戶，消防人員獲報到場射水灌救，最後釀12台機車燒毀，所幸無人傷亡。

桃園市大園區新興路上一處1樓店面門口，今早晨原本停放數輛電動機車及普通重型機車，結果其中電動機車不明原因突然竄出火光，隨即引發大火，一路延燒整排機車，甚至燒到2樓及隔壁店面看板；附近住戶看見火光及聽聞奇怪聲響，立刻衝出門查看並試圖拿門口的水管灑水，但滅火無果趕緊打119求助。

對此消防人員上午7點03分獲報，趕往現場射水灌救，僅花1分鐘就將火勢控制，並於上午7點13分撲滅火勢，現場燃燒停放的7輛微型電動機車，6輛全毀、1輛半毀；5輛普通機車，2輛半毀、3輛全毀：另延燒隔壁戶外招牌、鐵捲門、玻璃門及2樓陽台鋁門。

消防人員滅火後入室搜索，帶出3人均意識清楚、未送醫，現場疏散18位民眾，所幸無人傷亡；共出動消防人員24名、消防車9輛及救護車1輛，至於起火原因仍待火調科人員調查釐清。

桃園市大園區今晨發生電動車火警，消防人員獲報到場時火勢相當猛烈。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區今晨發生電動車火警，消防人員獲報到場時火勢相當猛烈。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區今晨發生電動車火警，猛烈火勢共燒毀12輛機車，另延燒隔壁店家及2樓陽台鋁門。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區今晨發生電動車火警，猛烈火勢共燒毀12輛機車，另延燒隔壁店家及2樓陽台鋁門。記者周嘉茹／翻攝

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