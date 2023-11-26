聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園清晨電動車火警 恐怖火勢竄1樓高…12輛車慘燒毀
桃園市大園區今晨發生一起火燒車火警，一處店門口外停放數輛電動機車，不明原因突然起火，隨即引發猛烈火勢，甚至向上及向外延燒，嚇壞附近店家住戶，消防人員獲報到場射水灌救，最後釀12台機車燒毀，所幸無人傷亡。
桃園市大園區新興路上一處1樓店面門口，今早晨原本停放數輛電動機車及普通重型機車，結果其中電動機車不明原因突然竄出火光，隨即引發大火，一路延燒整排機車，甚至燒到2樓及隔壁店面看板；附近住戶看見火光及聽聞奇怪聲響，立刻衝出門查看並試圖拿門口的水管灑水，但滅火無果趕緊打119求助。
對此消防人員上午7點03分獲報，趕往現場射水灌救，僅花1分鐘就將火勢控制，並於上午7點13分撲滅火勢，現場燃燒停放的7輛微型電動機車，6輛全毀、1輛半毀；5輛普通機車，2輛半毀、3輛全毀：另延燒隔壁戶外招牌、鐵捲門、玻璃門及2樓陽台鋁門。
消防人員滅火後入室搜索，帶出3人均意識清楚、未送醫，現場疏散18位民眾，所幸無人傷亡；共出動消防人員24名、消防車9輛及救護車1輛，至於起火原因仍待火調科人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言