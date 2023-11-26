嘉縣17歲男無照涉酒駕摔車 18歲女友昏迷2天拔管離世

嘉義縣朴子溪防汛便道20日深夜12點多發生死亡車禍，17歲黃姓男子涉飲酒後騎車，後座載著18歲賴姓女子，兩人在堤防道路自摔、傷勢嚴重，賴女失去生命徵象送醫救回恐成植物人，22日家屬忍痛拔管宣告死亡，黃男重傷仍住院，詳細肇因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，20日凌晨12點42分獲報，朴子市朴子橋往藍天幼兒園堤防方向附近有2輛機車發生車禍，立即派遣朴子及六腳分隊前往，賴姓女子已無呼吸心跳，黃姓男子則意識不清、肢體外傷，給予緊急處置後，均送往長庚醫院救治。

黃男傷勢嚴重在加護病房治療，賴女當場失去呼吸心跳，雖送醫後救回，但頭部重創恐成為植物人，家屬忍痛選擇拔管，22日宣告死亡。警方初步調查，黃男沒有駕照，且疑有酒駕，但詳細肇事原因還需要調查，將依法移請嘉義地檢署偵辦。

朴子分局提醒，車輛行駛道路上，務必遵守交通規則，切勿無照駕駛、酒後駕車，害人又禍己，並多加注意交通行駛狀況，民眾多一分注意，多一份安全。