3名越南男台中和平山區搭單軌車翻車傷 1人顱內出血
3名越南籍男子昨天在台中市和平區中興路一處果園搭單軌車時車翻覆，2人受傷，其中1人顱內出血， 目前還在加護病房治療。
台中市消防局昨天派救護車將傷者送到梨山衛生所急救，再轉送宜蘭羅東博愛醫院治療，1人顱內出血，目前還在加護病房。
警方調查，3名男子分別在今年5月及6月持觀光簽證來台，其中2人已逾期居留，此案交由移民署宜蘭專勤隊調查。
台中市消防局昨天早上獲報，和平區中興路三段果園單軌車翻車，這是為載送蔬果的運輸工具，單軌車上3名越南籍男子跌落邊坡受傷，先用流籠將傷者運送至山下，其中2人頭部受創。
消防局派遣梨山分隊救護車救護，送到梨山衛生所，1人年約45歲，右肩疼痛，右眉一處撕裂傷，意識清楚；另1人年約47歲，左肩疼痛，臉部多處撕裂傷，意識清楚，還有1人無明顯外傷未送醫。
台中市和平警分局調查，2名傷者送宜蘭羅東博愛醫院治療，3名男子分別在今年5月及6月持觀光簽證來台，其中2人已逾期居留。
據了解，單軌車主人向警方表示，越南籍男子要去事發地下方找阿姨，他才借單軌車使用，2名逾期停留的越南籍男子也供稱要到事發地下方找家鄉朋友才乘坐單軌車，一時不慎跌落受傷。
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