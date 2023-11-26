20多年義消救生艇已老舊 連江添購新艇並結合無人機

馬祖四面環海，除是被評為優良釣場外，也有許多水上活動，但也因此不少溺水案件，現有義消救生艇已使用20多年，恐影響救援勤務。連江縣政府表示，近日由消防局爭取到購置150匹馬力救生艇，縣府同時也推動無人機加入救援，明年還會驗收水上摩托車，未來搭配安全宣導，盡量降低溺水事故。

馬祖因為得天獨厚的環境，被釣客評為全台灣最優良的一級釣場，慕名過來磯釣及船釣的釣客非常多，加上近年水上活動在民間單位推廣下，從學校海洋教育配合獨木舟活動，到業者引進的SUP，都使更多民眾到訪。

據統計，連江縣從2016年至今，溺水救援案件共計24件，其中以釣客與撿螺失足落海為多，需仰賴海岸巡單位、連江縣消防局，以及義消救生大隊執行救難勤務，但現行救生艇已使用20多年，裝備老舊，恐影響勤務。

連江縣長王忠銘表示，目前的義消救生大隊救生艇，皆是連江未成立海岸巡單位前，由警察局移撥消防局使用，而中央主管機關認為海岸巡單位成立後，海上救災非消防局業務，因此不同意補助購置新艇。

消防局也說，連江四面環海多港口，時常有近海救援需求，利用救生艇協助海岸巡單位救援，較適合地區特性，因此爭取300萬元購置一艘 150匹馬力救生艇，船速可達40節以上，由義消救生大隊救災時使用；明年水上摩托車也會驗收完成，未來搭配安全宣導，盡量降低溺水事故。