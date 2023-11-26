20多年義消救生艇已老舊 連江添購新艇並結合無人機
馬祖四面環海，除是被評為優良釣場外，也有許多水上活動，但也因此不少溺水案件，現有義消救生艇已使用20多年，恐影響救援勤務。連江縣政府表示，近日由消防局爭取到購置150匹馬力救生艇，縣府同時也推動無人機加入救援，明年還會驗收水上摩托車，未來搭配安全宣導，盡量降低溺水事故。
馬祖因為得天獨厚的環境，被釣客評為全台灣最優良的一級釣場，慕名過來磯釣及船釣的釣客非常多，加上近年水上活動在民間單位推廣下，從學校海洋教育配合獨木舟活動，到業者引進的SUP，都使更多民眾到訪。
據統計，連江縣從2016年至今，溺水救援案件共計24件，其中以釣客與撿螺失足落海為多，需仰賴海岸巡單位、連江縣消防局，以及義消救生大隊執行救難勤務，但現行救生艇已使用20多年，裝備老舊，恐影響勤務。
連江縣長王忠銘表示，目前的義消救生大隊救生艇，皆是連江未成立海岸巡單位前，由警察局移撥消防局使用，而中央主管機關認為海岸巡單位成立後，海上救災非消防局業務，因此不同意補助購置新艇。
消防局也說，連江四面環海多港口，時常有近海救援需求，利用救生艇協助海岸巡單位救援，較適合地區特性，因此爭取300萬元購置一艘 150匹馬力救生艇，船速可達40節以上，由義消救生大隊救災時使用；明年水上摩托車也會驗收完成，未來搭配安全宣導，盡量降低溺水事故。
另外，連江也推動無人機加入救援。王忠銘指出，無人機做沿岸人員搜尋及落難著海上定位是準確快速的發現溺者也可以直接拋擲救生圈，增加獲救的機率；推展智慧城市，連江將持續爭取離島建設基金及中央主管機關補助購置無人機。
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