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影／豐原葫蘆墩圳乘舟水閘提前開啟 20舟和人突被沖走幸結局超展開
豐原葫蘆墩圳開圳300年活動今天在葫蘆墩公園第五區舉辦，原本安排乘舟體驗活動，但活動前輕艇未繫繩漂到水閘門前，電腦水閘門疑感應有異物靠近而打開，20艘艇瞬間被大水沖走，一名工作人員也落水，自己游上岸，有驚無險，今天的乘舟體驗因此取消。
今天早上舉辦豐原葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動，舉辦地點葫蘆墩公園第五區，也是台中市政府今天同步舉辦市民野餐日活動地點，早上吸引很多家長帶小朋友參加。
寬廣水域已停20艘輕艇，準備在活動開跑後讓民眾搭乘體驗，岸上備有救生衣和划漿，但4個水閘門突然打開，水域上的20艘輕艇被水沖到下游，一名工作人員也被沖走，幸好自行游上岸，台中市消防局已派人車到場要搶救。
台中市議員陳清龍表示，電腦水閘門感應異物靠近，水閘車打開，輕舟往下衝，今天的輕舟搭乘體驗只好取消；陳清龍也馬上在臉書公告「本日葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動之乘舟體驗，因水位誤觸水閘門，造成水位低下無法乘舟體驗，其他活動皆正常舉行，造成不便、敬請見諒」。
這場活動由台中市繁榮葫蘆墩促進會和台中市議員陳清龍服務處等單位合辦。
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