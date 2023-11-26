快訊

最新民調 民眾黨支持度超越藍綠、藍白合大贏家

柯文哲反覆詭辯至誠信破裂 如何帶給人民安全感？

一碗燒仙草就要跑上23分鐘 一圖看懂多加哪些配料熱量更加倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／豐原葫蘆墩圳乘舟水閘提前開啟 20舟和人突被沖走幸結局超展開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原葫蘆墩圳開圳300年活動今天在葫蘆墩公園第五區舉辦，原本安排乘舟體驗活動，但活動前輕艇未繫繩漂到水閘門前，電腦水閘門疑感應有異物靠近而打開，20艘艇瞬間被大水沖走，一名工作人員也落水，自己游上岸，有驚無險，今天的乘舟體驗因此取消。

今天早上舉辦豐原葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動，舉辦地點葫蘆墩公園第五區，也是台中市政府今天同步舉辦市民野餐日活動地點，早上吸引很多家長帶小朋友參加。

寬廣水域已停20艘輕艇，準備在活動開跑後讓民眾搭乘體驗，岸上備有救生衣和划漿，但4個水閘門突然打開，水域上的20艘輕艇被水沖到下游，一名工作人員也被沖走，幸好自行游上岸，台中市消防局已派人車到場要搶救。

台中市議員陳清龍表示，電腦水閘門感應異物靠近，水閘車打開，輕舟往下衝，今天的輕舟搭乘體驗只好取消；陳清龍也馬上在臉書公告「本日葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動之乘舟體驗，因水位誤觸水閘門，造成水位低下無法乘舟體驗，其他活動皆正常舉行，造成不便、敬請見諒」。

這場活動由台中市繁榮葫蘆墩促進會和台中市議員陳清龍服務處等單位合辦。

台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走，肇因疑電腦水閘門打開。記者游振昇／攝影
台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走，肇因疑電腦水閘門打開。記者游振昇／攝影
台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走，陸地活動照常舉辦。記者游振昇／攝影
台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走，陸地活動照常舉辦。記者游振昇／攝影
台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走。記者游振昇／攝影
台中豐原葫蘆墩圳開圳300年今天早上在葫蘆墩公園第五區舉辦，乘舟體驗活動前，20艘輕舟被大水沖走。記者游振昇／攝影

台中市 陳清龍 議員

延伸閱讀

楊瓊瓔造勢爆棚！藍白大將力挺60位里長站台 「藍營三子」也現身

影／12/16葫蘆墩圳音樂會 盧秀燕不忌諱自稱「張媽秀燕」

葫蘆墩圳走過300年 12/16舉辦音樂會

中市議員陳清龍入民眾黨 擠進立委不分區前16安全名單

相關新聞

影／無照男醉上金錢豹人行道 酒友開BMW釀連環車禍糗大

台中市警方前天凌晨在金錢豹前臨檢時，發現楊男有喝酒，仍將BMW轎車駛上人行道，警方正要對楊酒測時，在旁楊男的李姓友人，趁...

影／機場捷運旁 三重環河南路鐵皮工廠大火

新北市三重區環河南路今天上午7時50分發生鐵皮工廠火警，消防局獲報共計派遣57車、133人前往救援，趕抵時已全面燃燒，火...

宜蘭20幾歲女面交300萬投資「泰達幣」卡出金 才知被騙

宜蘭礁溪鄉1名20幾歲女子今年10月中，瀏覽臉書不慎加入詐騙集團設局的投資虛擬貨幣圈套，前後4次陸續遭詐面交300萬元，...

3名越南男台中和平山區搭單軌車翻車傷 1人顱內出血

3名越南籍男子昨天在台中市和平區中興路一處果園搭單軌車時車翻覆，2人受傷，其中1人顱內出血， 目前還在加護病房治療。

20多年義消救生艇已老舊 連江添購新艇並結合無人機

馬祖四面環海，除是被評為優良釣場外，也有許多水上活動，但也因此不少溺水案件，現有義消救生艇已使用20多年，恐影響救援勤務...

影／豐原葫蘆墩圳乘舟水閘提前開啟 20舟和人突被沖走幸結局超展開

豐原葫蘆墩圳開圳300年活動今天在葫蘆墩公園第五區舉辦，原本安排乘舟體驗活動，但活動前輕艇未繫繩漂到水閘門前，電腦水閘門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。