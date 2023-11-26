影／豐原葫蘆墩圳乘舟水閘提前開啟 20舟和人突被沖走幸結局超展開

豐原葫蘆墩圳開圳300年活動今天在葫蘆墩公園第五區舉辦，原本安排乘舟體驗活動，但活動前輕艇未繫繩漂到水閘門前，電腦水閘門疑感應有異物靠近而打開，20艘艇瞬間被大水沖走，一名工作人員也落水，自己游上岸，有驚無險，今天的乘舟體驗因此取消。

今天早上舉辦豐原葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動，舉辦地點葫蘆墩公園第五區，也是台中市政府今天同步舉辦市民野餐日活動地點，早上吸引很多家長帶小朋友參加。

寬廣水域已停20艘輕艇，準備在活動開跑後讓民眾搭乘體驗，岸上備有救生衣和划漿，但4個水閘門突然打開，水域上的20艘輕艇被水沖到下游，一名工作人員也被沖走，幸好自行游上岸，台中市消防局已派人車到場要搶救。

台中市議員陳清龍表示，電腦水閘門感應異物靠近，水閘車打開，輕舟往下衝，今天的輕舟搭乘體驗只好取消；陳清龍也馬上在臉書公告「本日葫蘆墩圳開圳300年-水域生態環境教育活動之乘舟體驗，因水位誤觸水閘門，造成水位低下無法乘舟體驗，其他活動皆正常舉行，造成不便、敬請見諒」。