影／北市男凌晨詭異坐斑馬線3分鐘 遭賓士左轉撞死

徐姓男子今天凌晨3點多開賓士車要回家，行經北市某路口要左轉，一名行人疑因精神不濟坐在斑馬線上，徐男沒注意直接撞上，該行人當場沒了呼吸心跳，送醫搶救逾一小時仍宣告不治。

警方今天凌晨3點29分獲報，中華路二段416巷口發生車禍趕抵，現場是行人楊男（51歲）遭汽車駕駛徐男（41歲）撞上，楊男後腦勺鈍挫傷、右胸碾壓傷，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫，不幸於凌晨4點52分不治。

警方事後調閱路口監視器畫面，發現死者楊男不明原因坐在斑馬線上逾3分鐘，期間匍匐前進要從路口一端爬到另一端，不少車輛經過見狀閃避，沒想到最後仍遭徐男撞上。

徐男警詢時稱，自己剛載完友人要回家，路口沒注意到有人坐在地上就左轉，發現撞到不明物體立刻煞車停下，知道是撞到人了嚇得報警。