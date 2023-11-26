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影／北市男凌晨詭異坐斑馬線3分鐘 遭賓士左轉撞死
徐姓男子今天凌晨3點多開賓士車要回家，行經北市某路口要左轉，一名行人疑因精神不濟坐在斑馬線上，徐男沒注意直接撞上，該行人當場沒了呼吸心跳，送醫搶救逾一小時仍宣告不治。
警方今天凌晨3點29分獲報，中華路二段416巷口發生車禍趕抵，現場是行人楊男（51歲）遭汽車駕駛徐男（41歲）撞上，楊男後腦勺鈍挫傷、右胸碾壓傷，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫，不幸於凌晨4點52分不治。
警方事後調閱路口監視器畫面，發現死者楊男不明原因坐在斑馬線上逾3分鐘，期間匍匐前進要從路口一端爬到另一端，不少車輛經過見狀閃避，沒想到最後仍遭徐男撞上。
徐男警詢時稱，自己剛載完友人要回家，路口沒注意到有人坐在地上就左轉，發現撞到不明物體立刻煞車停下，知道是撞到人了嚇得報警。
警方事後確認，徐男沒有酒駕情事，而死者也沒有酒味，事後通知死者家屬到場處理後事，並報請檢察官相驗，釐清確切死因。
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