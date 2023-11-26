假正妹騙傳私密照 男子網路交友險遭詐4萬6千元

台南市梁姓男子透過網路通訊軟體，誤信假交友真詐騙圈套，他將自拍私密照傳給女網友，對方要求匯款4萬6000元至指定帳戶，否則就將私密照散布給梁的親友觀賞。他昨天到派出所諮詢，警員告知此為假交友真詐騙的一貫手法，梁才恍然大悟驚覺受騙上當。

許多單身男女急欲脫單，因此上網交友尋求真愛，但一不小心就會成為詐騙集團下手的目標。台南市警二分局海安派出所昨晚間8點多，梁姓男子面露慌張、匆忙的走進派出所表示，他在通訊軟體Line交友認識一名正妹自稱「灰原哀」女子，梁自覺2人在通信軟體聊出真感情，竟在她的慫恿下將自己的裸照和私密處照片傳給對方。

在聊天過程又被她用專屬裸聊的藉口誘騙點選不明連結，造成手機內的通訊錄資料均回傳對方，昨晚遭到對方以此要脅，要梁匯款4萬6000元到指定帳戶，以換取不散播自己的私密照片，否則就會傳給梁通訊錄內的親友觀看。

警員黃揚傑、洪正偉耐心的向梁仔細解釋，此為詐騙集團慣用的假交友詐騙手法，並提供相關新聞報導證明，梁始恍然大悟免遭詐騙，並對警方熱心積極的協助說明，深表感謝。