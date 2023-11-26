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影／無照男醉上金錢豹人行道 酒友開BMW釀連環車禍糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方前天凌晨在金錢豹前臨檢時，發現楊男有喝酒，仍將BMW轎車駛上人行道，警方正要對楊酒測時，在旁楊男的李姓友人，趁隙將車開走，途中連撞6輛停在路旁的機車，釀成連環事故，最後還睡在車裡，警方破窗後，將拒測的楊男、肇事的李男依法送辦。

第六警分局何安所前天凌晨4時許，在金錢豹酒店前執行守望勤務，發現楊男（31歲）將車開上人行道，警方上前盤查，發現楊男有濃濃酒味，正當警方要對楊實施酒測時，與楊男同行的李姓友人（21歲）卻趁隙將該輛BMW轎車開車，讓警方錯愕。

李男開走BMW後，沿途在西屯區長安路一段，撞倒路旁6輛機車，警方通知支援警力，在案發後一小時，在西屯區龍洋巷發現李男已不勝酒力，睡倒在駕駛座，警方破窗後，對李男施以酒測，發現已經超標，將依公共危險罪、妨害公務罪，將李男移送法辦。

另外楊男部分，因拒絕酒測，加上無照駕駛，警方將開出罰單，可開罰22.4萬元，李男也涉無照、公共危險，警方依法告發，最高可罰14.4萬元，該輛BMW轎車屬於楊男女友，涉借車給人犯下酒駕犯行，除開出兩張罰單外，該車牌照將扣牌4年．

第六警分局提醒，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，警方絕不容許不法行為挑戰公權力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊男前天喝酒將BMW轎車開上金錢豹人行道，警方盤查時，楊男拒測。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊男前天喝酒將BMW轎車開上金錢豹人行道，警方盤查時，楊男拒測。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊男前天喝酒將BMW轎車開上金錢豹人行道，警方盤查時，楊男拒測。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊男前天喝酒將BMW轎車開上金錢豹人行道，警方盤查時，楊男拒測。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子前天酒後開走楊男駕駛的BMW，途中碰撞6輛機車肇事，警方破窗抓人。記者陳宏睿／翻攝

酒測 人行道 BMW

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