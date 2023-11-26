1警員要照顧1200市民逾全國平均值 竹市議員：員警過勞重災區

新竹市警察局編制下的員警額為997人，時代力量市議員蔡惠婷指出，竹市的平均警民比為1275，一名員警須具備服務1275名市民的量能，已高出2021年全國警民比平均數值314甚多，其中，位於東區的埔頂派出所警民比甚至高達2000，竹市已成員警過勞重災區；對此，市警局指出，未來除積極向警政署爭取員警員額，也會善用科技執法減輕員警負擔。

竹市總人口目前共45萬2473人，市警局編制員額1111人，員警人數997人，設置18個科、室、中心，5個外勤隊，3個分局；15個派出所，304個警勤區。

蔡惠婷分析，竹市警民比不僅高出全國平均，即使是全新竹市警力最多、位於東區的警二分局埔頂派出所，警民比居然比全竹市平均警民比還要高出許多，除了刑責區較大，轄內更有清大、陽明交大等大學，該處又鄰近竹科園區，帶來人口成長，造成警民比嚴重失衡。

蔡惠婷說，員警的工作內容相當多元，舉凡交通指揮、車禍處理、維安管制、定期巡邏、處理報案等，都是員警例行工作事項，再加上外勤還必須兩人一組，導致市民若在上下班尖峰時刻發生交通事故，就會發現警察抵達時間變慢，因為員警可能不是在派出所待勤，而是臨時從某個指揮交通的現象被調去支援交通事故。

過往只要有大官要來，竹市警方就得全面停休做好交通秩序的維持與維安。維安本就是警察職責，但若警力不足，所有的員警都調度去管制路口跟維安，萬一臨時發生重大事故或緊急狀況，警力又能負荷調度嗎？

蔡惠婷指出，人力不足，長時間輪班、或是破碎的輪班制度，會讓基層員警長期處於過勞狀態，也是造成竹市警察踴躍申請外調他縣市的原因。竹市應趕緊提高警察人力，同時在人力不足之處，也應善用科技執法的輔助來降低員警的負擔。

對此，市警局指出，除派出所外，警政工作尚有賴刑事警察大隊、交通、保安、少年及婦幼等警察隊及各業務單位，各司其專責勤（業）務，共同分擔竹市治安及交通等為民服務工作。故警民比數值，例以警察機關全部現有員額計算。據警政署官網今年6月統計資料，地方警察機關平均警民比為401，竹市平均警民比為456，略高於全國地方警察機關平均值。

警察局均依「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」落實編排勤務，自今年1月起逐月審核各單位外勤員警服勤時數，至9月止均符合規定，另外，竹市也藉智慧科技儀器輔助，加強違規車輛取締，目前共建置10處科技執法設備，希望減輕員警負擔。