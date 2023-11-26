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亞錦賽門票秒殺 黃牛猖獗翻5倍賣

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋林佳彣蘇志畬／台北報導

亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋進行。 本報資料照片
亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋進行。 本報資料照片

亞洲棒球錦標賽下月初在台北大巨蛋開打，萬張門票昨一開賣就被搶光。由於日前預備賽免費贈票後，網路立刻出現黃牛票，北市警方近日加強查緝，依然發現有黃牛以原價5倍的價格售票，截至昨天查獲至少16件，共帶回17人調查，依社會秩序維護法函送裁罰。

門票瞬間售罄，不少球迷大嘆「根本搶不到」、質疑「真的有人買到」？全票600元票價，被黃牛抬價到1600元販售，臉書社團也有人喊出4張9千元。如今有望加開座位，體育局指出，正由遠雄確認場地狀況，中華棒協最快27日公布第二波售票資訊。

日前台北大巨蛋預備賽免費贈票，短短1分鐘內被搶完，網路上隨即出現民眾兜售黃牛票，北市議員要求整治黃牛歪風，市長蔣萬安也要求警方嚴查，後續查獲8件黃牛案。

亞錦賽下月3日起在台北大巨蛋開打，前天先開放中信卡友優先購票3千張，昨午開放購票1萬張同樣全數被「秒殺」，北市警局表示，此次也發現網路上出現黃牛抬價售票，積極查緝中。

據悉，開放售票前，警方就通令各單位加強查緝黃牛票，員警清查網路上各求票群組、社團，見有可疑交易訊息，假扮買家試探，部分黃牛將原價600元的門票，以2千至3千元價格翻倍販售牟利，確認是黃牛藉機抬價售票後循線逮人。

警方強力查辦黃牛，甚至有黃牛遭逮後，回頭在求票群組內提醒「小心警察已大舉入侵，我剛被帶去做完筆錄…」，令人啼笑皆非。也有刑警自嘲，過去以掃黑、肅槍、緝毒、打詐為主，未料查緝黃牛會是重點，成了「黃牛刑警」。

中信卡友、球迷劉小姐分享，上次幸運搶到18日預備賽2張免費門票，這次亞錦賽開幕戰是中韓大戰，連兩天搶票都落空，質疑又是黃牛出沒。

黃牛 網路 大巨蛋

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亞錦賽／大巨蛋票上萬張票遭秒殺 網路赫見4張9千轉售

大巨蛋亞錦賽掃黃牛票 求票群互提醒「小心警察大舉入侵」

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

台北大巨蛋亞錦賽秒殺又見黃牛 警方：網路已有1600元抬價賣

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