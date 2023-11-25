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女友沒戴安全帽警攔查…他滿嘴酒味不服取締 這下慘了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

翁姓男子這個月23日深夜疑酒駕騎車載著沒戴安帽的女友回家，途中行經新北市新莊區中港一街，被巡邏員警攔下盤查。翁男無照駕駛又滿嘴酒氣，警欲對他實施酒測，翁男竟轉身拔腿逃掉，警方依法對他開3張告發單外，並循線通知他到案說明釐清。

據了解，翁姓男子（30歲）這個月23日深夜10時許餐敘結束，他騎車載著沒戴安全帽的女友返回新北市新莊住處，途中騎經新莊區中港一街48號前，被轄區巡邏員警發現攔下盤查。

翁男駕照被吊銷無照騎車，盤查過程又滿嘴酒氣迎面撲鼻，警問他「你有沒有喝酒」翁男先是傻笑顧左右言他回說「我沒有喝酒啦」，還一度瞎扯「我在吃檳榔」。

經警以酒精感知器初步測試，發現呈現亮燈（有酒精）反應，旋即告知翁男須接受酒測。未料，員警準備拿取酒測器時，翁男卻轉身拔腿狂奔消失在眾人眼前。

新莊警分局表示，翁男無照駕車、不服取締、後座乘客未戴安全帽等違規情事，警方依道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款、第31條第6項、第60條第1項之規定開3張舉發單告發，合併最高罰處5萬4500元罰鍰，並通知他到案說明釐清。

警方呼籲，行車時應注意遵守交通規則，以維護行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝
翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝
翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝
翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝
翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝
翁姓男子疑似酒駕騎車，後座女友又沒戴安全帽被警攔查，翁男不服取締逃逸，警依法開3張舉發單，並通知他到案說明。記者曾伯愷／翻攝

酒測 女友

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