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船長人咧？台南海巡隊尋獲空船 拖帶返回安平港

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓船長今天中午在南區黃金海岸近岸蚵架上採收蚵仔，但因漁船未綁妥而漂向外海，蔡男自行游上岸，求助友人出海找船，惟台南第4海巡隊下午1時在喜樹外海0.3浬，發現空船漂向外海，卻未見任何人員，懷疑船長落水即將展開搜救之際，所幸隨後獲報他已自行游上岸。

台南海巡隊船艇在喜樹外海0.3浬，發現空船漂向外海，卻未見任何人員，立即回報指揮中心，並拖帶該艘空船外，將展開搜救行動的同時，台南消防局也接獲類似通報，指在外海尋獲空船等訊息。

而蔡姓船長見漁船漂向外海，因在近岸蚵架上作業，自行游上岸，並向友人求救，搭著友人船隻出海找船，且通報相關單位協助，此時，海巡及消防局等獲報船長已自行游上岸，確認船長人已平安後，將空船拖帶返回台南海巡隊安平商港駐地，人船均平安。

台南海巡隊等確認船長人已自行游上岸，將漂向外海空船拖帶返回台南海巡隊駐地。圖／讀者提供
台南海巡隊等確認船長人已自行游上岸，將漂向外海空船拖帶返回台南海巡隊駐地。圖／讀者提供
台南第4海巡隊下午1時在喜樹外海0.3浬，發現空船漂向外海，船上卻未見任何人員。圖／讀者提供
台南第4海巡隊下午1時在喜樹外海0.3浬，發現空船漂向外海，船上卻未見任何人員。圖／讀者提供

台南 海巡

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