移動豪宅淪廢鐵…台7自撞山壁再衝安全島 保時捷車頭撞爛、烤漆全花
桃園復興45歲的徐姓男子今上午駕駛藍綠色保時捷轎車，沿台7線直行往大溪方向行駛，因路邊泥濘而打滑自撞山壁後撞至對向安全護島，造成徐男手臂擦挫傷及車損，現場經消防人員包紮後無送醫，酒測值為0，詳細發生情形將待警方後續調查釐清中。
徐男今上午上午7時30分許，行駛台7線直行往大溪方向下山，因路邊泥濘於台7線15.9公里打滑，自撞山壁後撞至對向安全護島，造成徐男手臂擦挫傷及車頭嚴重凹毀、車頭燈壞及擋風玻璃破掉，現場經消防隊員包紮後無送醫。
大溪警分局表示，詳細發生情形，警方後續調查釐清中。呼籲民眾山區道路坡度起伏大、彎道多，行駛山區道路應符合速限，行經彎道應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。
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