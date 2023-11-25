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探勘八通關古道男疑心臟病發 黑鷹直升機吊掛送醫

中央社／ 花蓮縣25日電

9人探勘八通關古道，其中61歲高姓男子疑似心臟病發作，空勤總隊今天上午將患者吊掛下山送醫。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第1大隊第3隊今天中午發布新聞稿表示，今凌晨接獲總隊勤務指揮中心通知，位於花蓮卓溪塔洛木溪下游營地61歲高姓男子心臟疼痛無法行走，請求支援。

今天上午7時許，立即派遣黑鷹直升機前往救援，將患者吊掛下山，交由花蓮縣消防局救護車轉送醫院。

花蓮縣消防局表示，高姓男子是參加9人探勘八通古道隊伍，根據張姓領隊表示，一行人18日從卓溪山入山，昨天第7晚在卓溪鄉塔洛木溪下游營地，預計26日原路下山。

隊友高姓男子發生頭暈頭痛、心臟痛、胸悶、呼吸困難，疑似心臟病發作，症狀無法緩解，深夜透過衛星電話報案。

花蓮 患者 心臟病

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