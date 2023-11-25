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詐團又出新花招！佯裝親戚騙保釋金 高雄婦險上當
詐騙集團疑又出新花招，佯裝親戚，急需用錢或需要「保釋金」騙錢。高雄1名婦人接獲聲稱是親戚聘請的律師，要借錢保釋，警方向獄方求證，根本子虛烏有險些受騙。
高雄市警新興分局自強路派出所11月23日接獲報案，報案人得知朋友周姓婦人（73歲）接到不明電話就打算匯款，很可能受騙，請警方協助周婦。
員警到周婦住處關心，周婦見員警還稱朋友亂報案，堅持她沒受騙，但員警詢問她準備匯款的來龍去脈，確認她誤入詐騙集團圈套。
據了解，周婦手機接獲Line訊息，只因顯示的名稱，與自己的外甥王姓男子同姓名，便以為是外甥傳來的訊息；對方自稱是她外甥所聘請的律師，因她外甥回國時攜帶過多美金入境，遭拘留至大寮監獄，需要保釋金70萬元，周婦才打算匯款幫外甥。
警方查看周婦手機訊息，發現對方竟要周婦將70萬轉換成虛擬貨幣，匯到指定帳戶，員警直覺是詐騙手法，但是周婦仍不相信遇到詐騙集團，員警還幫她打電話到監獄求證，獄方說並沒拘留王姓男子，周婦一聽才驚覺，自己險些糊里糊塗被騙，感謝警方協助。
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