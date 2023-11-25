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影／國1北上桃園段清晨3車事故 閃不掉撞打橫貨車...駕駛傷重亡
國道1號中山高速公路北上桃園路段今天清晨近5點，發生1輛自用大貨車與2輛白色轎車的車禍事故，國道公路警察局第一公路警察大隊據報到場處理，發現大貨車行經50.8公里處與白色馬自達轎車碰撞後，打橫占用內側2車道，後方駕駛白色現代轎車的吳姓男子反應不及撞上大貨車，吳男因撞擊力道猛烈，一度受困駕駛座上，經消防救難人員協助脫困送醫，仍因傷重不治，至於肇事責任仍待國道警方進一步釐清。
國道警方表示，第一公路警察大隊勤務指揮中心今天清晨4點47分接獲通報，指稱國道1號北向50.8公里桃園路段，發生3車車禍事故，立刻調派巡邏車前往處理，同步通知119派遣消防及救護車到場協助。
國道警方調查，40歲洪姓男子駕駛自用大貨車行經事故地點時，不明原因與60歲林姓男子駕駛的白色馬自達轎車發生碰撞後，車輛當場失控橫停在內側2車道上，詎料，後方46歲吳姓男子駕駛的白色現代轎車反應不急，當場追撞橫停的大貨車肇事，而吳男送醫後已宣告不治。
警方說，除吳姓駕駛待檢方相驗外，其他洪姓、林姓2車駕駛酒測值皆為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，現場為3車道及2輔助車道，事故占用內側及中線車道，現場事故車輛於清晨5點51分排除。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，無論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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