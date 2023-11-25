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恐怖徵文？自稱「新手」徵熱蠟除毛麻豆 網發現1年來已多篇
網路PTT高雄版昨貼出一則「徵！熱蠟私密處麻豆」的徵文，指明不限男女、靠近油廠國小捷運站、不用負擔費用及毛髮長度等內容，文末並強調「是新手練習」；有網友發現原PO帳號常在徵文已超過一年了，酸「還新手，真謙虛」、「太可怕、毛毛的」，也有網友質疑動機不單純。
網路PTT高雄版該則徵求熱蠟私密處除毛麻豆的徵文，指明不限男女、靠近油廠國小捷運站，12月9日以前，時間皆可討論，無須負擔費用，毛髮長度至少0.5－1公分以上，一個月內無自行刮除毛髮、沒有使用酸類美白產品，除毛後一周內無游泳或泡湯等計畫。
原PO並在文末強調，因是新手練習，所以請當天的空檔時間別抓太近，有興趣的人可私訊。
有網友發現原PO帳號常在徵文，狠酸「都徵已超過一年了，還新手，真謙虛」；有網友貼出原PO過往經常貼出徵文的日期，讓其他網友直呼「太可怕、毛毛的」；有網友以原PO帳號搜文，竟搜出其他情色訊息，質疑動機可議。
高雄市刑大警方提醒，目前無證據顯示徵貼文者有涉犯罪行為，除非有被害人指控因此遭鹹豬手或遭受性侵害的被害情形，呼籲若要前往類似個人工作室做身體私密處除毛行為，應該要小心防範，懂得保護自己的身體，最好結伴一起去，避免受害。
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