快訊

藍白拖柯文哲政治信用破產、不分區缺亮點 民眾黨憂雙輸

飛鼠男滑翔20秒「遭飛機空中斬首」！ 飛行員被判過失致死

金馬獎前傳捷報 吳慷仁「富都青年」再獲一帝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鋁合金廠火警高溫毀鐵皮圍籬 堆放鋁粉...化學車出動滅火　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區一家專門出產鋁合金輪圈的工廠今天上午8時48分許傳出火警，由於傳出現場有鋁粉設備，消防局陸續增派21車51人前往灌救，包括化學車，火煙從鐵皮竄出，高溫融化鐵圍籬，消防員布水線裡應外合搶救，火勢在近1.5小時後撲滅，幸未傳人員受傷。

警消指出，位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防局原本出動15車34人前往搶救，由於現場有堆放鋁粉等化學物，又陸續增派21車51人前往灌救，包括救災化學車。

消防員抵達現場，廠外的鐵皮圍籬在高溫侵襲下逐漸歪斜融化，消防員和廠房人員在廠內拉水線、清物品搶救火勢，火煙不斷從鐵皮屋頂竄出，經布水線灌救近1.5小時後，才順利撲滅火勢，所幸未傳人員受傷；詳細起火原因由火調科人員調查釐清。

位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝

消防員 高溫 高雄市 火災

延伸閱讀

苗市垃圾場火警悶燒5天熄滅 警義消晚間撤離

彰化和美移工宿舍火警大逆轉！ 原是移工凶殺引發

才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀

批消防員服勤日排休變相成備勤服勤 嘉市議員與消防局長激辯

相關新聞

影／高雄民宅前6缸孔雀魚憑空消失 真相大白讓飼主只能苦笑

趙姓男子昨天上午發現在高雄市三民區住家前飼養的6缸孔雀魚憑空消失，以為被竊賊撈走，氣炸報警；警方調監視器追真凶，畫面中沒...

以為水母漂...竹市國運中心33歲女溺水搶救 2天後不治

位於新竹市東區的新科國民運動中心本月初發生溺水事件，一名33歲女性泳客在泳池溺水，現場救生人員一度以為女子在「水母漂」，...

公園廁所洗手台滿是血 警見他頭手被砍兼斷指...還在涼亭呼呼大睡

新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、...

恐怖徵文？自稱「新手」徵熱蠟除毛麻豆 網發現1年來已多篇

網路PTT高雄版昨貼出一則「徵！熱蠟私密處麻豆」的徵文，指明不限男女、靠近油廠國小捷運站、不用負擔費用及毛髮長度等內容，...

小心違規！竹市這4處易肇事路口 12月起科技執法上路

新竹市警察局分析相關交通資訊，擇定4處易肇事高風險路口設置科技執法設備，分別為西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路...

阿里山公路觸口明隧道車輛又擦撞 警：行經隧道請減速

台18線阿里山公路易發生車禍的觸口明隧道，今天上午8點50分又發生一輛大型混凝土攪拌車與一輛白色休旅車擦撞車禍，所幸無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。