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高雄鋁合金廠火警高溫毀鐵皮圍籬 堆放鋁粉...化學車出動滅火
高雄市大寮區一家專門出產鋁合金輪圈的工廠今天上午8時48分許傳出火警，由於傳出現場有鋁粉設備，消防局陸續增派21車51人前往灌救，包括化學車，火煙從鐵皮竄出，高溫融化鐵圍籬，消防員布水線裡應外合搶救，火勢在近1.5小時後撲滅，幸未傳人員受傷。
警消指出，位於高雄市大寮區三隆路一家專門出產鋁合金輪圈的鐵皮屋工廠今天8時48分許傳出火警，消防局原本出動15車34人前往搶救，由於現場有堆放鋁粉等化學物，又陸續增派21車51人前往灌救，包括救災化學車。
消防員抵達現場，廠外的鐵皮圍籬在高溫侵襲下逐漸歪斜融化，消防員和廠房人員在廠內拉水線、清物品搶救火勢，火煙不斷從鐵皮屋頂竄出，經布水線灌救近1.5小時後，才順利撲滅火勢，所幸未傳人員受傷；詳細起火原因由火調科人員調查釐清。
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