國1北上桃園路段小車追撞大貨車 轎車駕駛一度受困命危送醫

國道1號中山高速公路北上52公里桃園路段今天清晨發生轎車疑似追撞大貨車事故，由於撞擊力道猛烈，白色轎車車頭全毀，吳姓男駕駛一度受困，直到救難人員使用破壞器材才順利脫困，不過救出時，現場已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院救治中，至於事故原因仍待國道公路警察局第一大隊調查釐清。

119勤指中心今天清晨4點49分接獲國道交通行控中心轉報，位於國道1號北上52公里內側車道發生車禍，請派救護車前往協助。桃園市消防局第一救災救護大隊中路分隊立刻出動，由小隊長魏哲修擔任指揮官率1輛消防車、2輛救護車共7名救難救護人員前往。