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國1北上桃園路段小車追撞大貨車 轎車駕駛一度受困命危送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號中山高速公路北上52公里桃園路段今天清晨發生轎車疑似追撞大貨車事故，由於撞擊力道猛烈，白色轎車車頭全毀，吳姓男駕駛一度受困，直到救難人員使用破壞器材才順利脫困，不過救出時，現場已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院救治中，至於事故原因仍待國道公路警察局第一大隊調查釐清。

119勤指中心今天清晨4點49分接獲國道交通行控中心轉報，位於國道1號北上52公里內側車道發生車禍，請派救護車前往協助。桃園市消防局第一救災救護大隊中路分隊立刻出動，由小隊長魏哲修擔任指揮官率1輛消防車、2輛救護車共7名救難救護人員前往。

消防局表示，現場為大貨車與白色轎車發生交通事故，駕駛轎車的46歲吳姓男子疑似撞上擋風玻璃，玻璃裂出蜘蛛網紋，昏迷受困車內，救難人員立刻使用破壞器材協助駕駛脫困，當場給予給予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）、清洗傷口、包紮止血等救護處置後送往林口長庚醫院救治。

國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北上52公里內側車道今天凌晨4點49分發生大貨車與轎車的車禍事故，轎車由於撞擊力道猛烈，46歲吳姓駕駛一度受困，經搶救後命危送醫，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝

國道 車禍

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