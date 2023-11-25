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驚！高雄清晨2車嚴重對撞 駕駛一度受困失去意識釀2傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄清晨鳥松區中正路上，今天清晨接近5時許，發生兩輛轎車對撞事故，由於衝擊力道猛烈，其中陳姓男駕駛一度受困車內，消防員到場後，緊急用破壞器材將意識不清的陳男脫困，並施以壓胸CPR(心肺復甦術)搶救，另名駕駛毛姓男子則是腿部骨折，目前兩人被送往高雄長庚醫院搶救治療。

仁武分局指出，清晨5時許，40歲毛男駕駛白色轎車逆向駛入鳥松區中正路對向內側快車道，當時59歲陳姓男子駕駛黑色轎車，正好直行南往北行駛中正路內側快車道，兩車因而發生對撞事故。

據悉，駕駛毛男肢體擦挫傷且腿部骨折，另名陳姓男子雖無明顯外傷，卻當場失去意識，高市府消防局指出，經搶救後，毛、陳二人目前均在高雄長庚醫院搶救治療。

由於，緊急救援當下，警方無法對兩人施以吹測酒精濃度檢測，因此酒測尚待測量，至於，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

高雄市鳥松區中正路清晨發生對撞事故。記者古和純／翻攝
高雄市鳥松區中正路清晨發生對撞事故。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區中正路發生兩轎車對撞事故，陳姓男駕駛失去生命跡象，消防員緊急施以心肺復甦術搶救。記者古和純／翻攝

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