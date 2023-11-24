影／新莊婦不滿單車屢被移動 怒推倒商家廣告立牌挨告

黃姓婦人不滿放在騎樓的腳踏車時常被移動，這個月17日又被挪移，黃婦一時惱怒將騎樓一廣告立牌推倒。當天一樓商家唐男發現立牌倒地，調閱監器畫面確認是黃婦所為，氣的報警提告。新莊警方表示，已受理報案，但招牌違規放置騎樓處，警依法開單舉發。

據了解，黃姓婦人（58歲）把一輛腳踏車放在新莊區公園一路某處騎樓，卻不時被人挪移到他處。這個月17日凌晨近5時許，黃婦發現腳踏車又被人移走，氣得她把一樓商家一張廣告立牌推倒，旋即牽車往仁愛街方向離開。

當天商家唐男（26歲）發現騎樓廣告立牌被人推倒，自行調閱監視器畫面查看，赫見是黃婦所為報警提告毀損。目前新莊警方受理，已通知黃婦到案說明，警詢後將依毀損罪嫌函送法辦。